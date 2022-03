KOLLEGER: Dorthe Skappel, Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen i «God kveld Norge».

«God Kveld Norge» forsvinner fra TV-skjermen

Både «TV 2 hjelper deg» og «God kveld Norge» tas av TV-skjermen. Heretter blir det kun nett-TV.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Heretter vil de to konseptene kun være nettsatsinger.

Det melder TV 2 i en pressemelding.

Hverken «TV 2 hjelper deg» eller «God kveld Norge» blir en del av TV 2 sitt lineære sendeskjema fra høsten.

– Nettsatsingen vi gjorde med «God kveld Norge» har vært en stor suksess. Dette har bidratt til at stoffområdet har fått et stort løft på TV2.no og dette vil fortsette med uforminsket styrke, forteller Kathrine Haldorsen.

Dorthe: – Vemodig

«God kveld Norge»-veteranen Dorthe Skappel sier i kunngjøringen at hun har vært forberedt på denne utviklingen en stund.

– Jeg er komfortabel med at dette skjer nå, sier hun.

– Jeg opplever det som naturlig at dette stoffområdet flytter seg mer og mer digitalt. Selvfølgelig er det vemodig at en epoke er slutt, men det har vært en gradvis prosess som gjør at jeg nå forlater en rolle på en fin og naturlig måte. Jeg feirer forandring og blir i TV 2 en stund til, legger hun til.

PROGRAMLEDER: Solveig Barstad.

Solveig Barstad fortsetter i «TV 2 hjelper deg»-redaksjonen og kommer til å være fast forbruker-ekspert på TV 2 sine plattformer.

– Med 28 år på lufta er «TV 2 hjelper deg» det lengstlevende programmet på TV 2, sier Barstad i pressemeldingen fra kanalen.

Hun er takknemlig for å ha fått lede programmet i 22 år.

– Jeg er også glad for at vaktbikkje-funksjonen skal fortsette på TV2.no, og at jeg kan bidra til at norske forbrukere fortsatt skal få vår hjelp. I tillegg har jeg gitt uttrykk for at jeg også ønsker med andre arbeidsoppgaver og ser med stor glede fram til å gå løs på det, sier hun.

Ifølge TV 2 er forbrukerstoff generelt populært på nett.

– Derfor mener vi denne merkevaren vil få et meget godt liv på TV2.no, sier Haldorsen.

