DUO: Charlotte Smith og Truls Svendsen i «Norges nye megahit» lørdag.

Truls Svendsen og samboerens låt topper liste: − Absurd

«Norges nye megahit»-deltager Truls Svendsen (49) og samboeren Charlotte Smith (34) fremførte «Når julefreden senker seg» på direkten lørdag. Nå topper låten Spotify-liste.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder TV 2 i en pressemelding tirsdag. Julesangen har inntatt førsteplassen på Spotifys norske topp 50-liste. Nummer to og tre på listen er superstjernene Sia (45) med «Snowman» og Mariah Carey (52) med «All I Want For Christmas Is You».

Hele tre låter fra TV-konseptet ligger i skrivende stund på Topp 10-listen over de mest spilte sangene her til lands. Det liker TV 2.

– Helt utrolig morsomt, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i en uttalelse.

– Gratulerer så mye, spesielt til Truls Svendsen og Charlotte Smith, som fremførte låten på nydelig vis (....) og selvsagt til Daniel Kvammen, produsent Anders Nilsen og alle de flinke folkene i produksjonsselskapet Montreux og interne TV 2-ere som har jobbet med denne produksjonen. Dette er bare så stas, legger hun til.

– Fantastisk

Truls Svendsen kom inn som utfordrer i program tre. Han fikk altså god bistand av kjæresten.

– Det er veldig stas at folk der ute liker låten så godt, og at det lyttes så mye til den i de tusen hjem, sier Svendsen i pressemeldingen.

– For oss er det både fantastisk og absurd, sier han.

Svendsen sier at de får mange tilbakemeldinger fra rørte lyttere.

– Folk skriver at de sitter hjemme og gråter til den. Vi føler oss heldige som får lov å fremføre en sånn sang, sier komikeren og TV-kjendisen.

De andre to låtene som figurerer på Topp ti nå, er Oskar Westerlin (23) med «God jævla jul» på syvende plass og Martine Lunde (25) med «Fuckboy» på niende. Flere andre låter fra tidligere episoder har også markert seg. Ikke minst føk Helene Olafsen (31) og hennes «Ludvig Daae» til topps etter premiereepisoden.

Syv av låtene som har blitt til gjennom programmet, ligger nå på Topp 50-listen.

Førstkommende lørdag sendes finalen av sangprogrammet, der kjendiser som ikke er sangere, kjemper om seier.