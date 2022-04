BLIR PROGRAMLEDER: Simon Nitsche starter innspilling av nytt konsept i vår.

Simon Nitsche lover humor og galskap i nytt TV-program

Simon Nitsche (30), kjent som sportsanker og «Skal vi danse»-vinner, har fått ny jobb.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nyheten om at Nitsche slutter i sportsnyhetene på TV 2, kom i januar. Da var 30-åringen hemmelighetsfull om hvor veien gikk videre, annet enn at han holdt muligheten åpen for videre samarbeid med kanalen.

Nå er katta ute av sekken, og TV 2 kan onsdag morgen melde at Nitsche skal lede et helt nytt et helt nytt program med tittelen «I fyr og flamme».

– Det blir stort å lede et underholdningsprogram på TV 2, sier Nitsche i kunngjøringen fra kanalen og legger til at han ser på det som tillitserklæring.

– Og det er hyggelig at det er flere enn mamma som har trua. Jeg gleder meg, sier han.

Kjendiskonkurranse

«I fyr og flamme» går ut på at tre kjendisduoer i hver sending påstår at de har gjennomført de villeste, rareste og mest vågale utfordringene – som alt er dokumentert på video.

Spørsmålet og spenningsmomentet er bare om de faktisk forteller sannheten når de sier de har gjennomført.

– Da jeg hørte om programmet første gang, tenkte jeg at denne festen kan jeg ikke gå glipp av. Det blir humor, galskap og konkurranse hånd i hånd, med masse fine folk innom, opplyser Nitsche.

– Mitt rette element

Den påtroppende programlederen forteller til VG at kjendisene som skal delta, allerede er plukket ut, men at det er hemmelig enn så lenge hvem de er.

– Og så skal vi ha to gjestedommere i hvert program. Det blir masse fine folk, lover han.

Litt nerver kjenner TV-profilen på.

– Jeg gleder meg aller mest oghar veldig tro på konseptet. Det gjør at jeg blir rolig. Men litt nervøs er jeg nok før første sending. Dette er jo noe annet enn sportsnyhetene, sier han og ler.

– Samtidig – konkurranse kjenner jeg igjen fra min tidligere hverdag, så jeg er i mitt rette element.

DANSEVINNER: Simon Nitsche og Helene Spilling i «Skal vi danse» i fjor.

Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, er fornøyd med å ønske Nitsche tilbake til kanalen, selv om det bare er knappe tre uker siden han hadde sin siste arbeidsdag i sportsredaksjonen.

– Vi gleder oss til å se ham blomstre i programlederrollen, sier Haldorsen.

Innspillingen skal foregå i vår, men noen dato for premieren er ikke satt.

Programmet skal sendes én gang i uken over ti uker. Konseptet stammer opprinnelig fra Nederland, og i England har det slått seg opp under navnet «Pants On Fire».

TV-KJENDIS: Simon Nitsche, her på en VGTV-premiere i Oslo i fjor høst.

Det var i november i fjor at Nitsche og danseinstruktør Helene Spilling (25) svingte seg helt til topps i «Skal vi danse». Da hadde sportsprofilen vært favoritt og «snakkis» i sosiale medier i ukevis.

Da dansebobla hadde sprukket, innrømmet Nitsche til VG at det var deilig å være ferdig med hardkjøret.

– Men det er trist også. Jeg har litt abstinenser, betrodde han.