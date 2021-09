TREKLØVER: Sophie Elise Isachsen kjenner både Dorthe Skappel og Niklas Baarli godt fra før.

Sophie Elise blir programleder i «God kveld Norge» – sånn fikk hun jobben

Sophie Elise Isachsen (26) stepper inn for Marte Bratberg (32), som er i svangerskapspermisjon.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Jeg elsker den nye jobben min! sprudlet Sophie Elise på InstaStory torsdag, uten å kunne røpe hva oppdraget går ut på.

Men nå er katta ute av sekken. Influenceren debuterer som programleder i «God Kveld Norge» og har allerede spilt inn to programmer.

– Det er veldig stas, for jeg har aldri før hatt en fast arbeidsplass, der man møter kolleger og gjør noe felles, sier 26-åringen til VG.

Sophie Elise tok selv initiativ da hun hørte om vikariatet fra programleder Niklas Baarli (32) tidligere i sommer. De to var nemlig med på innspillingen av «Farmen kjendis», som går på lufta på nyåret.

TRYGG: Sophie Elise har to på at hun skal fikse jobben godt, og at hun vil vokse med oppgaven.

– Greia var at Niklas nevnte litt tilfeldig at Marte skulle ut i perm. Da sa jeg at jeg gjerne kunne tenke meg å være vikar, forteller Sophie Elise.

Hun hadde imidlertid ingen tro på at det skulle bli en realitet.

– Jeg regnet med at det hele ble glemt inne på gården, men da jeg var ute derfra, så fikk jeg en telefon fra TV 2, med spørsmål om jeg hadde lyst.

Ikke forberedt seg

Vanligvis er Sophie Elise den som selv blir intervjuet. Hun tror det er en styrke når hun nå skal innta motsatt rolle.

– Det hjelper nok at jeg vet hvordan det er å sitte på den andre siden, i tillegg til at jeg oppriktig bryr meg. Jeg har ofte blitt intervjuet av journalister som jeg merker ikke bryr seg, som liksom bare «Ok, nå må jeg intervjue hun her».

På spørsmål om hvordan hun har forberedt seg, svarer Sophie Elise kontant:

– Jeg har ikke forberedt meg i det hele tatt. Jeg går for «learning by doing». Det viktigste er å være nysgjerrig på de jeg intervjuer, og det er jeg.

– Du virker veldig lite nervøs foran oppgaven?

– For all del, dette er ikke noe jeg er dritgod på. Niklas har gjort dette lenger og er flinkere enn meg. Det tenker jeg naturligvis på. Den største utfordringen er nok at jeg er en offentlig person som mange mener mye om – altså virkelig mener, sier Sophie Elise og legger til:

– Hvis en av disse skal intervjues av meg, kanskje en som hater meg, så håper jeg at vedkommende klarer å legge det bort der og da.

Sophie Elise er glad for at hun får vikariere såpass lenge.

– Da kan jeg bare bli bedre. Uansett har jeg bestemt å gi meg selv litt «slack».

Programlederspiren er fornøyd med at hun kjenner kollegene. «God kveld Norge»-programleder Dorthe Skappel (58) har hun samarbeidet mye med før.

– Det er deilig at jeg også har snakket mye med Niklas, for hvis ikke hadde jeg følt at jeg liksom måtte underholde ham. Nå slipper jeg det, sier Sophie Elise og flirer.

TOSPANN: Niklas Baarli og Sophie Elise svinger seg i TV 2s lokaler.

Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, beskriver Sophie Elise som både nysgjerrig og entusiastisk.

– Hun er en spennende profil som har vært tilknyttet TV 2 i mange år, og vi er veldig glade for at hun har takket ja til å bli programleder, sier hun til VG.

Dropper OnlyFans

Influenceren er for tiden også aktuell i «Bloggerne» på samme kanal. I neste ukes episode sier hun at hun har bestemt seg for å starte med den kontroversielle nettplattformen OnlyFans, kanskje best kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

– Jeg var kjempefull da jeg sa det, så det er ikke noe jeg tenker på nå, sier hun til VG og ler.

– Så det blir ikke noe av?

– Jeg har ingen planer om det nei, forsikrer hun.

Brudd med kjæresten

Sophie Elise er singel etter at hun nylig brøt med sine mangeårige kjæreste, Kasper Kristoffersen (27).

– Livet er veldig fint, og singeltilværelsen er gøy. Bare det å bli kjent med meg selv er fint. For første gang i mitt liv føler jeg at jeg ikke trenger noen kjæreste.

Søndag flytter Sophie Elise inn i ny leilighet i Vika i Oslo. Rekkehusboligen hun kjøpte for et par år siden, har hun ennå ikke fått solgt.

– Sånn er livet, og sånn er boligmarkedet.

VETERAN: Sophie Elise er blant Norges mest omtalte influencere og kan skilte med over 12 år i bransjen.

VG skrev i juli at selskapet Sophie Elise AS i fjor kunne skilte med millionløft i form av en inntekt på nær 8,6 millioner kroner. Det er en økning på om lag 1,7 millioner kroner millioner fra året før.

– Utover salg handler inntektene mine om TV og bøker i hovedsak, opplyste Sophie Elise til VG tidligere i sommer.

Fra å være en av Norges toppbloggere med blant annet egen TV-serie, har Harstad-kvinnen de siste årene også gjort seg bemerket som forfatter. I tillegg har hun et strikkesamarbeid med Dorthe Skappel og har lansert sitt eget kosmetikkmerke.