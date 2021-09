Ofcom renvasker Piers Morgan etter Meghan-uttalelser

Tusenvis klaget, og Piers Morgan (56) måtte gå fra jobben i «Good Morning Britain» da han sa han nektet å tro på hertuginne Meghan og prins Harry.

Nå har det britiske medietilsynsorganet Ofcom, The Office of Communications, bestemt at Morgan eller TV-kanalen ITV ikke brøt noen regler i den omstridte sendingen i mars.

Det melder BBC.

Ofcom sier i sin begrunnelse at å sensurere TV-vertens meninger, ville være en «skremmende restriksjon» når det gjelder ytringsfriheten.

Morgan og ITV må imidlertid tåle refs for «tilsynelatende» å ha utvist respektløshet når det gjelder temaet selvmord. De mener imidlertid at Morgans to medverter sørget for at Morgans ytringer om akkurat dette ikke ble stående uimotsagt.

Hertuginnen selv var blant de 58.000 som sendte inn klage etter at Morgans uttalelser falt på lufta i kjølvannet av det omstridte Oprah-intervjuet med prinseparet i april.

Morgan sier på Twitter at han er henrykt over at det nå er konkludert med at han har retten til å si hva han føler for.

«Får jeg jobben min tilbake?», spør han:

Det har vært bråk rundt Morgan titt og ofte, også i februar da over 1000 britiske TV-medarbeidere sendte et åpent brev til ITV, der de beskyldte den kjente profilen for mobbing.

Piers Morgan er kjent for å slenge med leppa i den ene og andre retningen, enten det er mot kongelige, superstjerner eller den vanlige mannen i gata.

55-åringen er også kjent som dommer i «America’s Got Talent» og «Britain’s Got Talent».