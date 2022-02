I RETTEN: Tindersvindler Simon Leviev fotografert i fengslingsmøte og rettsmøte i Tel Aviv i Israel i 2019.

Tindersvindleren på vei til Hollywood: − Dokumentaren etterlot mange spørsmål

Tindersvindleren Simon Leviev er nå blitt en del av stallen til Hollywood-manager Gina Rodriguez. – Jeg vil at han skal fortelle sin side av denne saken.

Det skriver Gina Rodriguez i en e-post til VG.

Hun forteller at hennes selskap, Gitoni, produserer TV-show, dokumentarer og utgir bøker.

– Jeg har ikke signert kontrakt med Simon, skriver Rodriguez som likevel ikke legger skjul på at hun ser muligheter for mannen som er blitt kjent som «The Tinder Swindler» også i Hollywood.

Leviev står også oppført på kundelisten til Hollywood-byrået.

Rodriguez er kanskje mest kjent for å ha vært manager til pornoskuespilleren Stormy Daniels som i 2018 fikk mye oppmerksomhet over hele verden da hun fortalte om et påstått forhold til USAs daværende president Donald Trump.

– Jeg mener at alle bør få en mulighet til å fortelle sin side av sak som dette. Min interesse i dette er å høre Simons side av saken, skriver Rodriguez.

REAGERER: Cecilie Fjellhøy som er et av Simon Leviev mest kjente ofre reagerer sterkt på at han kan får en karriere i Hollywood: – Jeg håper ingen vil gi ham denne plattformen, sier hun.

Norske Cecilie Fjellhøy er et av Levievs ofre og hovedperson i Netflix-dokumentaren. Hun håper virkelig at ingen i Hollywood vil gi han denne plattformen.

– Han har skapt så mye vondt for så mange mennesker. Han hadde muligheten til å være med i Netflix-dokumentaren, men ville ikke det. Det var hans valg. Hvis han føler at han ikke har fått fortalt sin side av saken, får han gå de riktige veiene og gi intervjuer på en ordentlig måte, sier Cecilie Fjellhøy til VG.

I flere år lurte Leviev en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk. En av dem var norsk

– Hvilket inntrykk har du av Simon Leviev?

– Jeg har ikke noe inntrykk av han og er like interessert i hans historie som jeg var ofrenes historie, skriver Rodriguez.

Dokumentarfilmen «The Tinder Swindler», som er basert på VG-saken «Tindersvindleren», topper fortsatt Netflix-listen over ukens ti mest sette filmer for andre uke på rad. Filmen ligger også på topp 10-listen i 94 land – og er sett 64.7 millioner timer til sammen, ifølge strømmeselskapets ukentlige visningsliste.

Rodriguez skriver dette om selve Netflix-dokumentaren:

– Jeg var fullstendig bergtatt av den historien, men jeg vil vite mer og dokumentaren etterlot mange spørsmål.

Det var TMZ som først omtalte denne saken. Ifølge nettstedet planlegger Rodriguez blant annet et dating-program på TV hvor kvinner skal kjempe om hans gunst. Tanken er også at han skal bidra med forskjellige sjekketriks i en egen podkast, ifølge kjendisnettstedet.

VGs anmelder trillet terningkast fire og konkluderte blant annet med dette etter å ha sett Netflix-dokumentaren:

«Det er selvsagt en aldri så liten svakhet ved «The Tinder Swindler» at heller ikke regissør Felicity Morris har fått svindleren i tale. Morris, som har produsert dokumentarer om nettbasert svindel før, lener seg ellers tungt på innsatsen som ble lagt ned av journalistene i Oslo».

Til info: VG-journalist Natalie Remøe Hansen, som har vært med å lage denne saken, figurerer også i Netflix-dokumentaren «Tindersvindleren»