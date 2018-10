KJEMPER FORTSATT: Steven Avery (t.h) sammen med foreldrene Allan og Dolores Avery på besøk i fengselet i den nye sesongen av «Making a Murderer». Foto: Netflix

«Making a Murderer»-skaperne avviser kritikken – klare med ny sesong

Publikum ble opprørte på vegne av livstidsdømte Steven Avery og Brendan Dassey. Så kom de kritiske røstene mot «Making a Murderer». VG har snakket med «Making a Murderer»-skaperne Laura Ricciardi og Moira Demos, som nå er klare med ti nye episoder.

Publisert: 10.10.18 07:07

Det var i romjulen 2015 og ukene etter at strømmetjenesten Netflix fikk sin foreløpig største «snakkis»: True crime-serien «Making a Murderer», om Steven Avery og nevøen hans Brendan Dassey, begge dømt til livstid i fengsel for drapet på fotografen Teresa Halbach, som tok bilder av biler på Averys eiendom.

Avery hadde sittet 18 år i fengsel for overfall og drapsforsøk på Penny Beerntsen. En ugjerning han ikke hadde begått, han ble frikjent av DNA-bevis. Han er hovedperson i første sesong, som tar til orde for at han kan ha vært utsatt for et komplott fra Sheriffkontoret i Manitowoc County.

Mange ble opprørte etter å ha sett serien, og over en halv million skrev under på en underskriftsaksjon til president Obama for å få satt Avery fri. Siden kom det kritiske røster til. Filmskaperne ble kritisert for å utelate ting som kan tale mot de tiltalte.

Blant annet at Steven Avery under falskt navn skal ha bedt bladet Auto Trader om spesifikt å sende Teresa Halbach for å ta bilder. Hun hadde vært på eiendommen hans før og skal ha uttrykt at hun synes Avery var «vemmelig».

Aktor Ken Kratz reagerte også ifølge USA Today på at dokumentaren ikke opplyser seerne om at flere av Halbachs eiendeler, blant annet telefon og kamera, ble funnet ikke langt fra Averys husdør. VG spør filmskaperne om kritikken, og om dette har ført til endringer på måten de jobbet på med andre sesong.

– Det var folk som sa det, men første sesong var ikke ensidig og partisk, så vi gjorde ingen endringer, sier Ricciardi og Demos. VG intervjuer dem sammen på telefon fra London, derfor referer vi heretter svarene som fra dem begge der det er uvisst hvem av dem som uttaler seg.

Etter hver episode i sesong to får TV-publikum se en lang liste med folk som ikke ønsket å delta i sesong to. Blant dem er det blant annet etterforskere, og familien til offeret, Teresa Halbach.

– I begge sesongene har vi forsøkt å få tilgang overalt til folk vi mente hadde førstehåndskunnskap til saken, eller forbindelse til historien. Vi gikk bredt ut. Sesong to kommer etter alle reaksjonene og falske anklagene, så derfor var det viktig for oss å vise eksplisitt at vi prøvde å få med en lang rekke stemmer. Vi var naive nok til å tro at folk også forsto at slik var det også med første sesong.

De understreker likevel at det var viktig å få med stemmer fra den såkalt «andre siden», selv om de ikke stilte opp til intervju for dem. De fulgte blant annet pressekonferanser holdt av Halbach-familiens talsperson, broren Mike Halbach, og de mange pressekonferansene aktor Ken Kratz holdt.

– Hva med tingene dere har utelatt i første sesong?

– Det handler ikke om å utelate. Spørsmålet er om det passer inn i historien, eller om det blir igjen på klippebordet. Det som ble sagt mangler grunnlag, og var irrelevant for historien, sier Demos.

Ricciardi fortsetter:

– Det er litt meningsløst det der. Vi er dokumentarister, men vi er også historiefortellere. Historie kommer fra drama, og drama skapes av konflikter. Det var viktig for vår historie å vise at aktoratets sak var så sterk som mulig. Derfor har vi med mye med Ken Kratz og bevisene som han snakker om igjen og igjen. Sånn var det vi bestemte oss for hva vi skulle ta med og ikke. Kratz går ut i etterkant med en agenda, selvsagt var det andre bevis. Det var en seks uker lang rettssak og vi hadde en ti episoder lang serie å lage.

Både Steven Avery og Brendan Dassey sitter bak lås og slå fremdeles. I sesong to følger filmskaperne Dassey (som hovedsakelig ble dømt på grunn av sin egen tilståelse) og Averys ankeprosesser.

– Vi ville gå inn i spørsmålene vi vet mange satt igjen med etter første sesong. Hva skjer nå med Brendan og Steven? Hva skjer med familien og folk rundt. Vi så en mulighet til å kaste lys på prosessen etter at dommene falt. De kjemper, og hevder de er uskyldige.

Steven Avery har fått med seg den profilerte advokaten Kathleen Zellner, som tidligere har fått dommer gjort om og hjulpet uskyldige dømte.

– Da Zellner kom inn og tok Averys sak, og gikk inn aktivt for å motbevise aktoratets beviser, så vi en sjanse til å fokusere på de litt mindre kjente delene av rettssystemet.

Sesong to av «Making a Murderer» har premiere 19. oktober.