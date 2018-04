NY TV-BLOGGER: TV 2 er i full gang med innspilling av høstens sesong av «Bloggerne» - og en av de nye er toppblogger Caroline Berge Eriksen, også kjent som «Fotballfrue». Foto: Klaudia Lech

Anna Rasmussen ut - «Fotballfrue» ny i «Bloggerne»

Publisert: 27.04.18 16:30 Oppdatert: 27.04.18 16:48

Mens Anna Rasmussen ikke får være med i neste sesong av «Bloggerne», satser TV 2 i stedet på nye bloggere i høstens sesong. En av dem er «Fotballfrue» Caroline Berg Eriksen.

–Jeg håper å vise seerne en annen side av meg selv enn slik mange tror de kjenner meg gjennom bloggen. Det er lett å misforstå eller forhåndsdømme gjennom tekst og bilder, og jeg håper å vise en mer ekte Caroline på TV-skjermen, sier Caroline Berg Eriksen i en pressemelding fra TV 2

Foruten Berg Eriksen består det nye blogger-laget av Stina Marie Bakken, Jørgine «Funkygine» Vasstrand, Julianne «Pilotfrue» og ektemannen Ulrik Nygård, Anniken «Annijor» Jørgensen, Anne Brith Davidsen og Kristine «Krisssy» Ullebø .

Stina Marie Bakken som står bak livsstilbloggen «Stina Blogg» er også ny i den neste sesongen av «Bloggerne». Stina er 24 år og samboer med skuespiller og heavy metal-vokalist Per Fredrik Åsli, 32 år, kjent som «PelleK».

– Jeg ser virkelig frem til å være med i «Bloggerne»! Jeg gleder meg til å dele mer og slippe seerne tettere på i hverdagen, sier Stina Marie Bakken.

Torsdag meldte Rasmussen på sin egen blogg at hun er vraket til TV-serien «Bloggerne» etter å ha vært fast inventar i fem sesonger. Hun hevdet også at hun ikke hadde fått beskjed fra TV 2 om at hun ikke lenger var med i serien. Men i stedet fant hun det ut på egen hånd da hun oppdaget at en av de andre bloggerne ble filmet under årets «Vixen Blog Awards».

– Jeg ble skikkelig såret. Det er veldig sårt når man har gitt så mye, og vært med i programmet så lenge, også finner man det ut på en sånn måte, sa Anna Rasmussen til VG torsdag.

- «Bloggerne» har gjennom åtte sesonger etablert seg som en populær serie. Serien speiler personligheter i bloggverdenen som har en stemme, og for oss er det viktig at programserien er i en naturlig utvikling og derfor blir det også helt nødvendig med utskiftninger underveis, sier programredaktør i TV 2, Jarle Nakken til VG.

Han opplyser videre at TV 2 ikke ønsker å gå inn på enkeltsaker.

– Men helt generelt kan vi si at innspillingen av sesongene ofte overlapper hverandre og at filmingen av noen profiler kan fortsette uten at den nye sesongens cast er endelig bestemt. Vi føler vi har hatt en fin dialog med alle profilene «Bloggerne», fortsetter Jarle Nakken.

– Vi vil rette en stor takk til Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen og Marna «Komikerfue» Haugen Burøe for det fine samarbeidet gjennom mange sesonger. De begge har tatt seerne med på en lang og innholdsrik reise gjennom «Bloggerne», sier Jarle Nakken i den samme pressemeldingen.