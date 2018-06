KJENDISPAR: Fredrik Skavlan og Maria Bonnevie i Jenny Skavlan og Thomas Gullestads bryllup i 2014. Foto: Frode Hansen/VG

Maria Bonnevie (44) og Fredrik Skavlan (51) venter barn igjen

Publisert: 05.06.18 11:32 Oppdatert: 05.06.18 11:53

Samtidig som talkshowkongen Fredrik Skavlan melder overgang til TV 2, kommer nyheten om at han også blir seksbarnsfar.

Maria Bonnevie (44) er gravid igjen. I et intervju med Dagens Næringsliv forteller skuespilleren at hun venter barn i sommer.

–Jeg ble både glad og fortvilet da jeg ble klar over graviditeten, for timingen var alt annet enn perfekt, forteller Bonnevie til avisen.

Hun hadde nemlig planlagt teater-comeback da hun skjønte at det var ny baby på vei.

Bonnevie skulle fylle rollen som Elmire i «Tartuffe» av Molière på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm, den første komedien i karrieren hennes. Det skulle være prøver i løpet av høsten 2017 og premiere i januar 2018. Men sånn gikk det altså ikke.

44-åringen opplyser også at hun sliter med svangerskapskvalme.

– For meg har de to siste svangerskapene vært en blanding av eufori og en overveldende kvalme som ikke slipper taket. Dagene preges dessverre mest av det siste.

– Når barnet kommer, er jo alt glemt, legger hun til.

Paret har en treåring og en seksåring sammen, og Skavlan har i tillegg tre voksne barn fra tidligere.

Om ikke det ble noe teater for Bonnevie, så dukker hun til høsten opp i to nye filmer.

Bytter kanal

Det er altså en dag for kunngjøringer av det store slaget for Bonnevie og samboer Fredrik Skavlan . Tidligere i dag ble det nemlig kjent at Skavlan forlater NRK etter over 20 år for å fortsette med «Skavlan» på TV 2.

Uplanlagt

Da VG hadde den store «snakke ut»-praten med Skavlan i 2016 , uttalte han at de ikke hadde planer om ytterligere familieforøkelse.

– Etter fem mener jeg at vi kan vi gå inn for landing. Men jeg har vært veldig positiv til å få de jeg har. Jeg har ikke vært sånn som har strittet imot.

Tre har flyttet hjemmefra, men han hører fra dem hver da, fortalte han den gangen.

– Jeg lokker dem med mat. Og så har jeg gjort det sjakktrekket at jeg har kjøpt en liten bil, som de kan låne. De nøklene kan jeg stå og dingle med.

Bonnevie og Skavlan er fortsatt «bare» samboere, selv om Skavlan for mange år siden snakket om å fri .

– Jeg tror ingen av oss er veldig opptatt av å gifte oss. Men jeg blir tvunget inn i situasjoner hver gang jeg møter journalister. Da kan jeg jo ikke si at jeg aldri vil gifte meg, men jeg kan heller ikke si at nå skal vi gifte oss, for det skal vi ikke. Derfor må jeg si «Hvem vet?» Og det kan jeg godt si til deg også – hvem vet? Plutselig gifter vi oss, sa Skavlan til VG i 2016.

Skavlan forelsket seg i Bonnevie for 12 år siden , etter at hun var gjest hos ham i «Først & Sist».

– Det er så vanskelig å beskrive hvor uendelig glad jeg er i henne uten at det høres så klisjéfylt ut at det ikke er sant. Jeg har ikke lyst til å rote det bort i en klissete VG-overskrift, svarte Skavlan da han for to år siden fikk spørsmål om hva kjæresten betyr for ham .