TILBAKE I STUDIO: Lengselen mot radio ble for stor for Siv Stubsveen; i januar er hun tilbake i radiostudio. Foto: Trond Solberg

Siv Stubsveen med radio-comeback

TV 2018-12-22T19:41:40Z

En av 1990-tallets mest profilerte tv- og radioprogramledere er endelig klar for mer radio.

Publisert: 22.12.18 20:41

– Jeg visste ikke hvor mye jeg hadde savnet dette før jeg kom hit, sier Siv Stubsveen (50) og ser seg rundt i lokalene til Radio Vinyl i Oslo sentrum.

Der debuterer – eller re-debuterer – hun i eteren den 7. januar med «To fine timer med Siv Stubsveen», to timer hver kveld fra mandag til fredag.

– Jeg har vært her inne og «øvd» i dag. Pratet litt i mikrofonen og sjekket teknikken. Jeg må innrømme at det pirret. Jeg er veldig spent på dette, sier hun.

Selv mener Siv Stubsveen at det er 12–13 år siden sist hun var å høre i et radioprogram. «Kjærlighet uten grenser» var et av flaggskipene til P4 i årene da Siv Stubsveen var programleder.

– Jeg holdt på med «Kjærlighet uten grenser» i femten år, var det vel, og følte behov for noe nytt. Jeg trengte rett og slett noe annet å gjøre, forteller Stubsveen om hvorfor hun langsomt trakk seg tilbake.

På 1990-tallet var hun overalt i de kommersielle kanalene. «Reisesjekken» på TVNorge. En rekke omdiskuterte programmer på TV3 ; «Siv møter menn», «Tilgi meg» og sex- og samlivsprogrammet «Kvinnene på taket».

Og så over til en av P4s største og lengstlevende suksesser, «Kjærlighet uten grenser».

– Jeg har alltid vært opptatt av mennesker. Det var derfor Kjærlighet uten grenser ble en suksess; fordi de som lyttet skjønte at jeg mente alvor da jeg leste opp akkurat deres brev. Jeg fikk flere hundre brev og mail hver eneste dag gjennom mange år – jeg leste alle sammen og prøvde å imøtekomme alle som skrev. Jeg hadde flere lyttere enn P1, P2, P3 og alle nærradioene – til sammen!

– Hvilket også førte deg for alvor inn i rampelyset – ble det for mye oppmerksomhet?

– Nei, det lå ingen dramatikk der. Tiden var inne for andre ting, smiler hun.

Hun flyttet til Lillehammer og nedskalerte profilen sin i P4 helt til hun forsvant. Siv Stubsveen utdannet seg til relasjonsterapeut og jobber i dag i NAV, som fagansvarlig i kommunikasjon ved NAV Kontaktsenter Oppland. For tiden er hun på «utlån» til Arbeids- og velferdsdirektoratet i Oslo i forbindelse med moderniseringen av IKT-systemene i direktoratet.

Og for å ta kveldsjobb i Radio Vinyl.

– Jeg er spent, men tror det blir kjempegøy. I det første programmet har jeg også vært så heldig å få med premieren på Finn Bjelkes nye serie, «Mitt 60-tall». Hos meg kommer det til å handle mye om musikk, og jeg vil fortsatt forsøke å lage radio der jeg får nær kontakt med dem som hører på. Lage god stemning, rett og slett.

– Tror du det vil friste å gå tilbake til tv-skjermen også?

– Akkurat den sitter mye lenger inne. Det er radio som alltid har vært mitt hjerte nærmest. Men man skal jo aldri si aldri, sier hun.

– Da jeg ble invitert til å lese tekster til en programserie om tidenes største kjærlighetslåter, merket jeg at jeg hadde glemt hvor gøy det er med radio. Så da spørsmålet dukket opp, sa jeg ja. Selv om jeg innerst inne ikke hadde trodd at jeg skulle på radio igjen.