VERDENSSTJERNE: Sonja Henie på gamle Jordal Amfi i Oslo i 1955. Foto: Scanpix

NRK dropper Sonja Henie-serie

TV 2018-11-29T07:52:42Z

Den ble utviklet i tre år, men nå er TV-serien om Sonja Henie skrinlagt for godt.

Storfilmen om Sonja Henie, i regi av Anne Sewitsky, har premiere på norske kinoer 1. Juledag. Nyheten om den skrev VG om allerede i 2012. Omtrent på samme tid ble det kjent at NRK hadde planer om en storstilt serie om Henie, produsert av Kari Moen Kristiansen hos Filmkameratene.

Da planene om serien ble kjent innrømmet NRKs prosjektsjef Tone Rønning at det er fare for at to prosjekter kunne «slå hverandre ihjel».

– Har det kommet en kinofilm - som går bra vel og merke - så må vi tenke oss flere ganger om før vi går i produksjon med en TV-serie, sa hun den gang.

Nå bekrefter produsent Kari Moen Kristiansen at Sonja Henie-serien på NRK er droppet.

VG avslørte at Ine Marie Wilmann blir Sonja Henie på film så langt tilbake som i 2013

– Vi tapte den kampen. Vi mente jo vi hadde et strålende prosjekt fordi vi i serien kunne følge hele livet hennes. Men spillefilmen kom først, og vi har lagt serien på hylla og har ingen planer om å ta den ned i overskuelig fremtid, sier Kristiansen, som nå jobber i Norsk Filminstitutt.

Serien var under utvikling i tre år, og rutinerte Anna Bache-Wiig og Siw Rajendram Eliassen hadde skrevet et manus Kristiansen beskriver som «sjeldent godt».

– Men det er mange ting som skal klaffe når man skal få en så stor serie finansiert, og denne gangen gikk det dessverre ikke. Når det gjelder spillefilmen er det en glede å høre at Anne Sewitsky er tatt ut til Sundance med «Sonja», jeg ønsker lykke til med det, sier Kristiansen.