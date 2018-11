IKKE ALENE: - Det er mange som kjenner på tapet og savnet av å ikke ha en av foreldrene sine der, sier Tshawe Baqwa Foto: TV 2

Derfor begynte Tshawe å gråte midt under «Idol»

2018-11-23

«Idol»-dommer Tshawe Baqwa brøt ut i tårer da Carlisle Sines sang «Dance With My Father» under fredagens sending. – Det ble vanskelig å holde styr på følelsene, sier Madcon-stjernen til VG.

Publisert: 23.11.18 22:37

«En aldeles nydelig hyllest til faren som forsvant ut av familien. Det er ikke bare dommerne som må svelge unna en tåre», skrev VGs anmelder Marius Asp og ga Carlise terningkast seks for sin tolkning av r&b-kjempen Luther Vandross sang.

– Jeg var ikke den eneste som ikke klarte å holde tårene unna. Det viser bare hvor vidt slike temaer favner. Det er mange som kjenner på tapet og savnet av å ikke ha en av foreldrene sine der, fortsetter Tshawe.

Samtidig skulle han på en måte ønske at han ikke hadde reagert så sterkt og følelsesmessig på sangen til Carlise, som forøvrig var en av de fire som ble med videre i «Idol».

– Jeg skulle helst ikke ha reagert sånn og jeg skulle gjerne latt være. Jeg er jo ikke særlig fin å se på. Men det var ektefølt, sier Tshawe Baqwa til VG.

En annen som tok til tårene under fredagens «Idol»-sending var Vilde Skogen (20) fra Sandnes som ble slått ut og måtte forlate konkurransen.

– Det var trist, sier hun til VG .