SLÅTT UT: Donna Ioanna spilte høyt da hun utfordret Kathrine Sørland i den første tvekampen i årets «Farmen kjendis» - og tapte. Dermed måtte hun forlate gården, men får en ny sjanse på «Torpet kjendis». Foto: TV 2

«Farmen kjendis»: Donna røk ut etter isfront og skittkasting

Isfront og skittkasting. Det var opptakten til søndagens «Farmen kjendis». Det hele endte med at Donna Ioanna prøvde å «ta» rivalen Trude Mostue ved å utfordre Katherine Sørland. Men det gikk ikke helt som planlagt

Publisert: 03.02.19 22:05







– Trude og jeg blir aldri bestevenner. Det kan jeg trygt si. Der er det en kjemi som ikke stemmer i det hele tatt. Jeg finner meg ikke i at noen belærer meg på den måten som hun gjorde.

Modell-mamma Donna Ioanna (49) er den første som måtte forlate årets sesong av «Farmen kjendis» etter at hun søndag tapte tvekampen mot Kathrine Sørland.

TAPTE I MELKESPANN: Donna Ioanna måtte seg seg slått i melkespann-holding i søndagens episode av «Farmen kjendis».

– Kathrine er sterk, hun var tett på Trude. Derfor måtte jeg prøve å ta henne, sier Donna og fortsetter:

– I forhold til Trude skar det seg for meg allerede i innledningen da hun sto over oss og sa at hun så på oss som en flokk hunder som skulle innrette etter henne. Sånt blir det temperatur av. Men det er jo sånn at alle passer ikke like godt sammen. Det var definitivt tilfelle med Trude og meg. Vi var veldig uenige om det meste.

I onsdagens «Farmen kjendis» var det isfront mellom de to og stemningen svært aggressiv, hvor Donna kalte Trude Mostue for «en fucking bitch». Noe som Donna fortsatt står inne for.

– Men det ble sagt med humor, sier hun.

Trude Mostue på sin side hadde dette å si om konflikten med Donna:

– Vi er sterke personligheter begge to. Jeg snakker åpent om det jeg har på hjertet og blir ferdig med det etterpå. Sånn er det for meg, men jeg har skjønt at ikke alle er sånn. Men jeg tar meg ikke nær av det, ikke et sekund. Jeg skjønner at Donna vil fyre opp, hun liker jo oppmerksomhet, som understreker at hun synes det er interessant å se hvordan dynamikken utspiller seg innesperret på en gård hundre år tilbake i tid.

FØRST UT: Donna Ioanna ble søndag den første i denne gjengen her som røk ut. Fra venstre: Ronald Pulk, Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Martine Lunde, Runar Søgaard, Ole Klemetsen, Mina Hadjian, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Donna Ioanna. Foto: Fredrik Hagen

Men bortsett fra konflikten med Trude Mostue, har ikke Donna Ioanna mye negativt å si om oppholdet på Li Gård.

– Det var en fantastisk opplevelse som jeg aldri ville vært foruten. Jeg ble kjent med mange fine mennesker . Det er jo slik at når man setter tolv forskjellige mennesker sammen, da blir man satt på en prøve.

Donna legger ikke skjul på at hun liker godt å få oppmerksomhet.

– Man kan ikke si ja til å være med i «Farmen» hvis man ikke liker oppmerksomhet. Jeg er både dramatisk og et følelsemenneske, sier hun.

Men Donna føler ikke at hun var blant de mest utspekulerte deltakerne.

– Noen har skjønt hvordan spillet er - og de er der for å vinne. Koste hva det koste vil. Andre er der for opplevelsens skyld. Det er tolv forskjellige mennesker med forskjellig agenda. Samtidig er vi i presset situasjon. Vi jobber hardt, vi har lite mat. Mange sover på samme rom, vi har lite privatliv. Noen lengter hjem og i slike situasjoner blir man litt mer irritert, sier Donna.

MODELL-MAMMA: Donna Ioanna sammen med tre av sine modeller. Fra venstre: Siri Tollerød, Merethe Hopland og Frida Aasen.

Hun mener at hun for sin egen del hadde ikke planlagt noen form for spill for å overleve lengst mulig.

– Jeg hadde vel strengt tatt ikke peiling på hva jeg gikk til. Husker jeg sa til vedkommende som kjørte meg til første dag på «Farmen kjendis» at «jeg håper ikke jeg blir utsatt for fjøslukt». Da var det en som virkelig lurte på om jeg visste hva jeg gikk til. Ok.

Donna som nå bor i Kristiansand, men har jobbet som modell-mamma i Miliano i 16 år, medgir at hun er «litt bydum».

– Der har du meg, en forfengelig modellmamma. Jeg ble veldig overrasket hvor hardt dette med dyrene gikk inn på meg. Kuene som hadde stått inne så lenge - de små grisene som lekte rundt oss. De var på størrelse med hunden min og alt jeg klarte å tenke på var alle kotelettene jeg hadde spist. Jeg ble bestevenn med væren Vegard. Det fikk meg til å tenke på alle de lammelårene jeg hadde krydret og gjort i stand til grilling. Det var en grotesk følelse. Nå spiser jeg bare kylling. men det er kanskje fordi jeg var lite i hønsehuset på «Farmen».

Donna Ioanna er for lengst tilbake i hverdagen hjemme i Kristiansand, hvor hun driver sitt eget modell-byrå. Akkurat nå er det arbeidet med prekvalifisering til Scandinavian Supermodel Competition som tar mye tid. Ikke tar det mye tid å skaffe sponsorer.

– Men for meg er det faktisk en fordel å ha vært med i «Farmen kjendis». Det er et populært program som åpner dører. De jeg ringer nå er litt blidere enn de har vært tidligere, sier Donna.