MULIG MISTENKT: Jussie Smollett, her avbildet i mai 2017. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Deadline: Jussie Smollett anses som «aktiv deltaker» i overfall

«Empire»-stjernen som har forklart at han ble overfalt av to menn som kom med homofobe og rasistiske skjellsord, etterforskes angivelig for å ha iscenesatt angrepet.

Publisert: 17.02.19 02:55 Oppdatert: 17.02.19 03:14







Deadline siterer en ikke navngitt politikilde på at etterforskningen nå har tatt en ny vending.

– Det nye premisset for etterforskningen baserer seg på at Smollett var en aktiv deltaker i hendelsen, sier kilden.

Politiet i Chicago kom så med denne offisielle uttalelsen sent lørdag kveld:

les også Etterforsker angrep mot «Empire»-stjerne

«Vi kan bekrefte at informasjon vi har fått fra personene som ble avhørt tidligere i «Empire»-saken har satt etterforskningen over i et annet spor. Vi har tatt kontakt med skuespillerens advokat for å be om et oppfølgingsintervju.»

CNN skriver også at to ikke navngitte politikilder opplyser at politiet i Chicago tror Smollett skal ha betalt to menn for å iscenesette overfallet.

To menn løslatt

Fredag kveld kom beskjeden om at de to brødrene som var arrestert og avhørt som «personer av interesse» i forbindelse med saken, var løslatt uten siktelser. Ifølge Deadline er de to Olabinjo and Abimbola Osundairo. Minst én av dem har vært statisk på «Empire».

les også Jussie Smollet snakker ut om angrepet: – Jeg er endret for alltid

Jussie Smollett har forklart til politiet, og snakket ut om i et TV-sendt intervju, at han ble overfalt 29. januar av to menn som kom med homofobe og rasistiske tilrop. Han har også sagt at en av dem sa «Dette er MAGA-land». Smollett sier han kom til seg selv med et tau rundt halsen og en ukjent kjemisk væske som luktet blekemiddel på klærne.

Den åpent homofile skuespilleren som også spiller en homofil rollefigur i «Empire», har sagt han tror overfallet kom fordi han er en uttalt motstander av Donald Trump.

Etter tidligere påstander om at Smollett skal ha iscenesatt angrepet, gikk en talsperson for Chigagopolitiet ut fredag og sa at det ikke finnes noe bevis for at angrepet skulle være en bløff. Han sa da at Smollett fremdeles regnes som fornærmet i saken.

En representant for Smollett har ikke besvart Deadlines forespørsel om kommentar.