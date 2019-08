DANSEPAR: Aleksander Hetland skal lære å svinge seg av proffdanser Nadya Khamitskaya Andersen. Her fra deres møte i Oslo etter at kjendisdeltagerne ble kunngjort. Foto: PRIVAT

Spent Aleksander fikk Nadya som dansepartner: – Kjenner på presset

Helt siden svømmeren Aleksander Hetland (36) vant «Mesternes mester» i 2015, har Nadya Khamitskaya Andersen (36) drømt om å få lære ham å danse.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Nå er ønsket oppfylt. Når «Skal vi danse» dukker opp på skjermen 31. august, er de to blant parene som skal i ilden.

Nysgjerrig på hvem de andre skal danse med? Se listen nederst i artikkelen.

For Aleksander er det ekstra nervepirrende å få «Skal vi danse»-dronningen som lærer. Ingen annen proffdanser i «Skal vi danse» kan skilte med like mange meritter i TV-showet. Nadya har danset seg til flere finaler og vunnet tre ganger – med Åsleik Engmark i 2010, Eirik Søfteland i 2013 og Eilev Bjerkerud i 2016.

Ikke nok med det – etter triumfen i 2016 sluttet hun i «Skal vi danse». Når hun nå kaster seg ut i det igjen, er det mye på grunn av nettopp Aleksander.

– Nadya sa til meg at hun gjør comeback fordi jeg skulle være med, så no pressure! sier en lettere nervøs Aleksander til VG.

– Det begynner å demre for meg hva som venter meg. Så ja, jeg kjenner på presset, legger han til.

Tirsdag presenterte TV 2 alle kjendisene som skal svinge seg (artikkelen fortsetter under videoen):

La opp etter VM-gullet: Visste at det var hans siste konkurranse

Aleksander har mange meritter å smykke seg med, blant annet VM-gull. Men noen dansemester er han ikke.

– Jeg har kun svingt meg med venner på utesteder, så jeg er ekstremt spent før første trening med Nadya. Det kan bli kaldt vann i ansiktet, ler han.

Aleksander er imidlertid trygg på at kondisjonen er på plass.

– Løftene skal jeg alltids klare, for jeg er sterk. Trinnene er det verre med. Jeg er jo bare en som drev med svømming før, sier han.

Aleksander Hetland la opp som svømmer: Måtte lære seg selv å kjenne på nytt

36-åringen tror styrken blir at de to tenker likt.

– Jeg går alltid inn med en plan om å «naile» det jeg begir meg ut på, og det vet jeg hun gjør også.

DANSEVINNERE: Nadya Khamitskaya Andersen og Eilev Bjerkerud i 2016. Foto: Fredrik Solstad, VG

Nadya er stålkvinne på TV: Myk mamma privat

Aleksander skulle være med i «Mesternes mester» på NRK i 2013, men måtte trekke seg på grunn av en skade. To år senere fikk han revansj og gikk helt til topps. Det fikk Nadya med seg.

– Da jeg så Alexander vinne, husker jeg at jeg sa til TV 2 at «han har jeg lyst til å lære å danse». Så dette er et veldig fint sammentreff, sier hun til VG.

– Det at det var Aleksander som skulle bli min partner, gjorde at jeg om mulig fikk enda mer lyst til å være med igjen. Han har konkurranseinstinktet og innstillingen som skal til for å nå langt. Jeg har fått utdelt en verdensmester og føler minst like mye press som ham, smiler hun.

– Erfaringen jeg har i «Skal vi danse» håper jeg viser seg å være en trygghet for ham, og ikke et press, legger hun til.

Her ser du hvem de andre kjendisene skal danse med:

Sp-politiker (31) Sandra Borch skal danse med Bjørn Wettre Holthe (38), som svingte Katrine Moholt (45) helt til topps i konkurransen i 2006. Siden har han danse med blant andre Trude Drevland (72) og Marianne Krogness (67).

Treningsblogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30) skal trenes opp av Jørgen Nilsen (28), som i 2017 danset seg til seier med Helene Olafsen (29) – som han senere er blitt kjæreste med.

Tidligere toppblogger Emilie «Voe» Nereng (23) får Santino Mirenna (25) som danseinstruktør. Den italienskfødte proffdanseren har aldri før vært med i «Skal vi danse».

Realitykjendis og musiker Adrian Sellevoll (21) skal svinge seg med Lillian Aasebø (26), som i fjor instruerte Aleksander Sæterstøl (23). Hun har tidligere danset med Erik Follestad (30).

Tidligere ishockeyspiller Jan Tore Kjær (50) har fått Tone Jacobsen (39) som dansetrener. Hun har tidligere svingt seg med Frank Løke (39) og Ben Adams (37).

Influenser Isabel Raad (25) skal danse med Benjamin Jayakoddy (24), som i 2015 vant «Skal vi danse» med popstjernen Adelén Rusillo Steen (22). De to forelsket seg i hverandre og har vært kjærester siden.

Kjæresteparet Per Sandberg (59) og Bahareh Letnes (29) blir rivaler på parketten. Frp-politiker og eksminister Sandberg skal instrueres av proffdanser Ewa Trela (40), mens Letnes får svinge seg med Fredric Brunberg. Ewa Trela har tidligere danset med Aune Sand og Glenn Jensen, mens Brunberg (32) har danset med Jorun Stiansen (35) og Martine Lunde (23).

les også Alexandra Kakurina og Glenn Jørgen Sandaker – proffdansere og kjærester

Programleder Christian Strand (39) skal danse med Marianne Sandaker (31), som vant med Atle Pettersen (29) i 2011 og senere har svingt seg med blant andre Petter «Katastrofe» Kristiansen (30).

Tidligere håndballspiller Trine Haltvik (54) får Glenn Jørgen Sandaker (34) som danseinstruktør. Han er bror til Marianne Sandaker og har tidligere seiret med Mona Grudt (48) og danset med kjendiser som Anna Anka (48) og Mia Gundersen (57).

Programleder og Youtuber Victor Sotberg (28) skal danse med Rikke Lund (23), som i fjor instruerte Jan Gunnar Solli (38).

Publisert: 07.08.19 kl. 11:01