SPØKEFULLT: Etter fredagens innspilling av «Keeping up with the Kardashians» ga Kendall en spøkefull, men klar melding om at hun ikke har tenkt å gjøre som sine søstre med det første. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Kendall vil ikke bli som resten av Kardashian-klanen

... ihvertfall ikke enda. For hun er slett ikke der at hun vil bidra til at det blir flere små i familien med det første.

Fredag la den 23 år gamle super-modellen ut dette bildet på instagram hvor hun sitter midt i flokken av søsken og barna deres i en pause av innspillingen av «Keeping up with the Kardashians» med en klar melding om at hun ikke har tenkt til å følge i de andres fotspor med det første.

Det er Us magazine som omtaler denne saken. Fra venstre ser vi familiens «overhode» Kris Jenner med kjæresten Corey Gamble på sin høyre side. Videre fra venstre mot høyre sitter Travis Scott og Kylie Jenner med deres 14 måneder gamle datter Stormi i fanget.

Til høyre for Kendall sitter Kim Kardashian med tre år gamle Saint og 15 måneder gamle Chigago. Bak dem ektemannen Kanye West med datteren North (5) på skuldrene.

Videre mot høyre sitter Kourtney Kardashian med fire år gamle Reign på fanget. Sønnen Mason (9) sitter ved siden av Khloe Kardashian som har 12 måneder gamle True på fanget.

