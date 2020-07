SØKER: Både onsdag og torsdag er det søkt etter Naya Rivera i Lake Piru. Foto: Ringo H.W. Chiu /AP

«Glee»-skuespiller antatt død

Over ett døgn etter at hun ble meldt savnet er skuespilleren Naya Rivera (33) fortsatt ikke funnet.

Politiet skriver i en pressemelding torsdag at søket etter den savnede «Glee»-skuespilleren Naya Rivera (33) ikke lenger er et redningsoppdrag, og at de nå leter etter et mulig lik.

Under en pressekonferanse sier politiet at målet er å kunne bringe Rivera hjem til familien, slik at de kan få en avslutning på den tragiske saken. Det skriver E! News.

Politiet opplyser ble det søkt etter Rivera i fem timer onsdag kveld med rundt 50 personer fra nødetatene. Torsdag morgen startet søket opp igjen med rundt 100 personer.

– Dykkerne opplever at de ikke ser mer enn 30 centimeter i vannet. Vanskelige forhold gjør at prosessen går sakte, skriver politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag lokal tid.

Politiet opplyser videre at de tror 33-åringen har druknet i en tragisk ulykke.

Sønnen ble funnet alene

Rivera ble meldt savnet onsdag ettermiddag etter at hun og sønnen tilbrakte dagen på en leiebåt på Lake Piru i Sør-California. Riveras fire år gamle sønn ble funnet alene om bord i leiebåten som drev rundt på innsjøen.

Torsdag har politiet frigitt både nødsamtalen og en overvåkningsvideo fra da Rivera og sønnen leide båten og kjørte utover innsjøen.

– Lake Piru, nødssituasjonen er at vi har en savnet person. Vi fant en liten jente i en båt alene, og moren er ikke å finne, sier innringeren av nødsamtalen.

Det var altså ikke en liten jente, men Riveras fire år gamle sønn Josey Hollis som var i båten.

les også BAKGRUNN: «Glee»-stjernen Naya Rivera savnet

Overvåkningsvideoen viser det som skal være «Glee»-skuespilleren og sønnen gå ut av en bil. Deretter pakker de ut av bilen, og går ned til bryggen. Snaue ti minutter senere kjører en båt vekk fra bryggen, og forsvinner nordover på innsjøen. Deretter kjører to personer, som ser ut til å være ansatte ved båtleie-selskapet bort fra bryggen.

Samtalen kom inn til nødetatene kl. 16.37 lokal tid, ifølge politiet skal hun ha leid båten i 13-tiden.

«GLEE»-STJERNE: Naya Rivera her med sønnen Josey Hollis i 2019. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Bare timer før hun ble meldt savnet la Rivera ut et bilde av seg selv og sønnen på Twitter, med tittelen: «Bare oss to».

For under en uke siden la hun skrev hun følgende på Twitter:

«Det spiller ingen rolle hvilket år, omstendigheter eller utfordringer – hver dag du lever er en velsignelse. Gjør det meste ut av dagen og hver dag du er gitt. Du er ikke lovet i morgen».

Rivera er mest kjent for rollen som Santana Lopez i den amerikanske musikalske drama- og komiserien «Glee». Santana Lopez er en av de mest kjente «Glee»-rollefigurene og har vært med i de fleste sesongene.

Rivera har sammen med skuespiller Ryan Dorsey sønnen Josey Hollis. De to giftet seg i 2014, men skilte seg 2018 etter noen turbulente år med ekteskap.

Publisert: 10.07.20 kl. 04:39 Oppdatert: 10.07.20 kl. 11:49

