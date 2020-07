PAPPAER: Advokat Justin Mikita og skuespiller Jesse Tyler Ferguson har blitt foreldre. Foto: DANNY MOLOSHOK/Reuters

«Modern Family»-stjernen ble pappa

Jesse Tyler Ferguson (44) og mannen Justin Mikita (34) har fått en sønn.

– De ferske foreldrene er overlykkelige og spente på denne nye reisen som en familie på tre, sier en representant for Ferguson til People.

Dette er parets første barn, og sønnen ble født 7. juli.

– Jesse og Justin fikk sin lille bunt med lykke, Beckett Mercer Ferguson-Mikita, 7. juli 2020, sa representanten videre.

Jesse Tyler Ferguson og Justin Mikita giftet seg i 2013. Det var i januar Ferguson bekreftet til James Corden under innspillingen av «The Late Late Show» at de ventet barn.

– Dette er noe jeg ikke har nevnt for noen, så hvis vi kan holde dette mellom oss tre og dere alle, så venter jeg faktisk en baby i juli med mannen min, sa Ferguson til Corden og Charlie Hunnam som også var gjest i programmet.

Jesse Tyler Ferguson er for mange kjent for rollen som Mitchell Pritchett i TV-serien «Modern Family». Serien ble nylig avsluttet.

Både Ferguson og Mikita, som til daglig jobber som advokat, har begge tidligere vært åpne om at de har blitt behandlet for kreft.

