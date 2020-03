MAKKERE: VG møtte Henriette Steenstrup og Jon Almaas i TVNorges lokaler i Nydalen denne uken. Foto: Mattis Sandblad, VG

Jon Almaas og Henriette Steenstrup nytt TV-par: – Føler jeg må skjerpe meg

Jon Almaas (52) nyter pinlige situasjoner og dyrker dårlig stemning. Det tror Henriette Steenstrup (45) kan bli ganske så morsomt.

Så fristende var det for Steenstrup å få jobbe med Almaas at hun lot seg lokke til å forlate TV 2 etter ti år i stallen. Sammen skal de to lede et nytt program på TVNorge til høsten.

– Men jeg føler jeg må skjerpe meg når jeg skal samarbeide med Jon, sier Steenstrup og titter forsiktig bort på sin nye kollega.

– Det er liten tvil om at han kan mer om TV enn meg. Jon har i tillegg autoritet, mens jeg styrer mer mot følelser, legger hun til.

–Ja, du skal få opp kosefaktoren. Kanskje du kan gjøre meg litt mykere? sier Almaas.

Han vet nemlig at han kan oppfattes som skremmende.

– Det er blitt litt sånn at folk tror de må rette seg opp i ryggen foran meg. Men jeg er ikke en skummel person. Jeg er jo helt ufarlig. Likevel er folk er redd meg. Folk tror jeg kan veldig mye, sier Almaas.

MOTSETNINGER: Henriette Steenstrup og Jon Almaas mener de utfyller hverandre. Foto: Mattis Sandblad, VG

Udramatisk

Sitt strenge image skal han utdype senere i samtalen, men først mer om det ferske «partnerskapet». Steenstrup forklarer at det for henne er ganske udramatisk å bytte kanal.

– Tiden var inne. Discovery (som eier TVNorge, red anm.) har en profil som passer meg. Men TV 2 har vært rause og gitt meg stor frihet. Og jeg fikk fin avskjedslunsj på Theatercaféen, opplyser hun.

– Fikk du? Det fikk ikke jeg, skyter Almaas inn.

Litt over tre år har gått siden han forlot NRK, «Nytt på Nytt» og 1,2 millioner seere. NRK-trekkplasteret var veldig klar for å gjøre noe annet, men det var en tyngre prosess for ham enn det var for Steenstrup å bestemme seg.

– Det var fire måneder med tankespinn og noe som føltes som en evig sirkel. Jeg har alltid hatt beslutningsvegring, noe som bunner i at jeg alltid har følt at kun ett valg er det riktige.

Aldri angret

Almaas rådførte seg med en venn som er coach før han tok spranget.

– Han tok meg med på en virtuell reise. Jeg måtte gå baklengs over noen A4-ark med lukkede øyne, og jeg måtte visualisere og tenke verdipyramide. En fire timer lang seanse. Det var interessant, betror han.

Han har aldri angret på valget.

– Seertall har aldri gjort noen lykkelige, mener Steenstrup.

Almaas samtykker.

– Jeg var så mett på seertall. Det var som å spise gåselever hver dag. Du blir til slutt kvalm. Derfor ønsket jeg å lage et mindre program for færre folk, sier 52-åringen, som fikk sitt eget show på TVN – «Praktisk info med Jon Almaas».

QUIZ-SHOW: Det nye programmet har arbeidstittel «Alle mot alle». To kjendislag i hver sin lydtette bås skal konkurrere. Foto: Mattis Sandblad, VG

Høy stressfaktor

Nå blir det altså kunnskapsshow i stedet, hvor kjendiser skal bryne seg i en cup-lignende konkurranse med høy stressfaktor. Hva som skjer med «Praktisk info», vet ikke Almaas.

– Det gjør ikke noe om seerne får en pause, mener han.

– Hvem spleiset deg og Henriette? Var det du som lokket henne over?

– Nei, det var Eivind Giftekniv, svarer Almaas og sikter til Discoverys programdirektør Eivind Landsverk.

– Det var nærmest en slags blind-date, forklarer han.

Hun ba om selfie med ham

Almaas og Steenstrup kjenner ikke hverandre personlig, selv om de har møttes på skjermen før. Det er med en dose skrekkblandet fryd at Steenstrup gyver løs på samarbeidet.

– Jeg husker jeg ba Jon om en selfie på Gullruten i 2013, flirer komikeren og skuespilleren, kjent fra «Dritseint med Edel», «Torsdag kveld fra Nydalen» og «Nårje» – samt en rekke filmer og oppsetninger.

Hun legger til:

– Jon er mer ryddig enn meg. Jeg snakker ofte før jeg tenker, og det kan jeg angre på iblant. Kanskje lærer han meg å bli mer tålmodig? Jeg har godt av å jobbe med folk som har ro i sjelen, sier hun.

SIGNATURROLLE: Henriette Steenstrup i rollen som «Edel» på TV 2. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Dårlig stemning

For Almaas er det viktig å velge ordene sine med omhu.

– Men jeg kan nok bli litt rundere i kantene, innser han.

Steenstrup sier hun blir stresset av dårlig stemning. Almaas gliser.

– Jeg dyrker den dårlige stemningen og koser meg når det blir pinlig. Høye skuldre liker jeg. Mitt mantra er at det som er sant, alltid er best. Er det klein stemning, så sier jeg det som det er. Jeg lyver ikke.

Steenstrup ler og utbryter.

– Det kan jo faktisk bli ganske så morsomt!

Almaas er for tiden å se i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». Der han har fått ord på seg for å være besserwisser, noe som hisser opp rivalene – og enkelte TV-seere. Han har fått gjennomgå i kommentarfelt på nett.

– Det står jeg i med rak rygg, for jeg vet at jeg har rett.

PÅ TUR: Jon Almaas, Lise Finckenhagen og Melina Johnsen i «71 grader nord». De to sistnevnte er ute av konkurransen. Foto: Matti Bernitz/TVN

Vil ikke røpe pengesum

Hvor mye penger Almaas fikk for å stille opp i realityserien på egen kanal, røper han ikke.

– Men det var ikke et ekstraordinært honorar. Det er dårligere betalt enn mye annet jeg har gjort. Jeg sa ja fordi jeg hadde lyst, ikke for pengenes skyld. For øvrig synes jeg det er skremmende gøy å være irriterende. Kopperud har lært meg hvor deilig det er ikke å ta hensyn til at alle skal like deg, sier han og siker til rollen som kjepphøye Christian Kopperud i NRKs «Side om side».

Men fullt så selvsikker som han høres ut, er ikke Almaas. Tvert imot har han bevisst skapt et image der han fremstår mystisk og utilnærmelig.

– Jeg ser heller ned og later som om jeg er opptatt av mobilen. Da slipper man å omgås folk. Men da får man også det strenge draget.

– Så det ligger en usikkerhet der?

– Ja, det handler om hvor dypt man går. Jeg er sjenert og har alltid vært det. Og jeg er ikke så flink i sosiale sammenhenger. Sannheten er at jeg aldri har visst helt hva jeg skal si. Jeg er ikke glad i dilldall.

– Møtt min overmann

Almaas lurer ofte på hvordan han skal starte setninger.

– Skal jeg spørre om noe i en butikk, for eksempel, kan det være at jeg ikke finner de rette ordene. Da dropper jeg heller iblant å spørre, og går hjem istedet.

Almaas foretrekker stram regi, som å ønske velkommen til et program. Da slipper han alt det dilldallet han misliker. På redaksjonsmøtene kan han være litt skarp, men det tåler Steenstrup.

– Her har jeg møtt min overmann. Jeg kan lene meg tilbake og surfe på Jons erfaring. Trygghet og selvtillit er smittende. Men jeg kan jo engste meg for at min raske form skal rote det til for Jon, innrømmer hun.

Mulig gnisning

Når VG ber de to spå fremtidige irritasjonsmomenter seg imellom, velger begge å forlate bordet når den andre svarer. Steenstrup er imidlertid trygg på at det blir ukomplisert.

– Jon er høflig, hyggelig og lukter godt. Jeg er mer bekymret for at han skal irritere seg over meg.

Almaas ser for seg at Steenstrups «litt slurvete fremtoning» kan by på utfordringer.

– Hun kan komme med jakken kneppet feil og lua på skeive. Det kan bli et irritasjonsmoment over tid. I så fall kommer jeg til å si fra. Jeg har stor respekt for Henriette. Hun er dyktig faglig. Mange ser på henne som vulgær, men hun er en proff skuespiller, manusprodusent og sanger. Og når respekten ligger i bunnen, er det lettere å se gjennom fingrene med ting.

MULIGE GNISNINGER: Henriette Steenstrup kan komme til å irritere Jon Almaas. Foto: Mattis Sandblad, VG

Sterk forelskelse

Steenstrup har flere jern i ilden, blant annet høstpremiere på ny oppsetning med John Brungot (43) – «I all beskjedenhet». På spørsmål om hvor hun henter energien fra, svarer hun smilende:

– Det hjelper å ha det bra.

45-åringen giftet seg med Rune Aasmann (49) i fjor sommer – tre år etter bruddet med skuespiller Fridtjov Såheim (51). Steenstrup mener at forelskelsen man opplever i moden alder, er like sterk som det man opplever som ung.

– Kanskje blir man til og med enda mer fjortis. Det å finne kjærligheten i livets høst, er en gave. Å bli hodestups forelsket, er kanskje ikke noe man forventer etter fylte 40. Desto mer takknemlig blir man.

Publisert: 05.03.20 kl. 10:53

