SISTE SESONG: Emilia Clarke som Daenerys Targaryen og Kit Harrington som Jon Snow. Foto: HBO/AP

TV-anmeldelse «Game of Thrones»: Endelig over

Den eneste logiske og riktige konklusjonen etter en håpløs sesong.

Nå nettopp







TV: Game of Thrones – Sesong 8, siste episode

Amerikansk drama/fantasyserie i 6 deler.

Regi: David Benioff og D.B. Weiss

Med bl.a.: Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke og Kit Harington.

Om man skal summere opp den siste sesongen av Game of Thrones fra et generelt fanperspektiv, trenger man bare ett ord: Skuffelse.

Det har vært skrevet nettside opp og ned med fans som er sinte, sure og eksplisitt forbannet fordi serien ikke har gått i den retningen de hadde tenkt. Eller at karakterene ikke har gjort akkurat slik de forventet. Hele diskusjonen har båret preg av en salgs kontrafaktisk virkelighetstilnærming: At det litterære grunnlaget fra George R.R. Martin mangler, at serieskaperne Benioff og Weiss skriver som hodeløse drager og at generelt alt var bedre før.

Les også: 780.000 stemte for å gjøre om siste episode av «Game of Thrones»

Den kritikken er på sin plass. De siste sesongene har rotet det til i en blanding av forventninger og rene forkludringer. At Daenerys Targaryen kom til å bli den hun viste fram i «The Bells», eller at The Night King måtte stoppes før man kunne gjøre et angrep på Kings Landing burde egentlig være ganske åpenbart. Det som er tragisk er selvsagt hvordan serieskaperne føler en haug med historietråder må nøstes opp i hyrten og styrten, uten at motivet bak er like tydelig. Eller ikke-eksisterende.

Samtidig er det rart at man henger seg opp i uventede dødsfall og forvirrende vrier og vendinger. Vi snakker tross alt om en serie som avliver en sentral karakter etter bare ni episoder. Og som massakrerer nesten hele slekten hans og mere til tyve episoder senere. Det litterære grunnlaget til Martin forsvant for øvrig allerede i slutten av sesong fem. Dessuten var serien allerede da på ujevn grunn med henhold til opptil flere karakterer.

les også Hemmeligheter og overvåkning: Bli med inn på «Game of Thrones»-settet!

Utfordringen med de siste sesongene har vært en dreining mot ren «fan fiction». Der man har gått fullstendig bort fra George R.R. Martins evne til å beskrive årsak og konsekvens slik virkeligheten faktisk er: Uventet, vond og plutselig brutalt. Mens man har bevart historielinjer som få helt skjønner motivasjonen bak.

Avrundingen i sesong åtte, og altså avrundingen av hele serien vil nok splitte like mange som resten av sesongen. For etter ni år, åtte sesonger og 73 episoder bærer det preg av å måtte konkludere for konklusjonens skyld. Så får det være opp til den enkelte å mene noe om det er en tilfredsstillende sådan.

les også Nå kommer «Game of Thrones»-finalen – disse er døde så langt

Akkurat hva som skjer har nok mange gjettet delene av, men ikke hele. La oss si at det blir en slags grei sirkel. Hvorfor det skjer er ganske fremtvunget, selvsagt. Ikke så veldig overraskende eller episk. Men heller ikke like idiotisk enkelt som de siste sesongene, og ikke minst episodene har lagt opp til.

Den kan til dels bære preg av at man skulle hatt noen episoder til. Men snirkler seg ganske greit og logisk sammen til den eneste åpenbare og passe hjertevarme løsningen, i et nobelt og bedagelig tempo.

Og så er spillet over. Litt vemodig. Men for det meste like greit.

Publisert: 20.05.19 kl. 06:18