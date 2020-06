TAR SJANSEN: Sandra Lyng er klar for «Stjernekamp». Foto: Lien, Kyrre

Sandra Lyng i «Stjernekamp»: – Herregud, dette blir kjempegøy!

Sandra Lyng (33) er klar for «Stjernekamp» og kaster seg dermed ut i nok en musikk-konkurranse. Karrieren startet med en fjerdeplass i «Idol» i 2004.

Akkurat nå presenteres høstens deltagere i kommende «Stjernekamp» på NRK. Først ut var Sandra Lyng som siden «Idol» i 2004 har kommet med rundt 20 singler og debuterte i år også som barnebokforfatter. Hun har også rukket å bli mor på denne tiden.

– Herregud, dette blir kjempegøy! Og veldig spennende. Det føltes med en gang riktig å si ja til dette. Det er så mange fine folk og god stemning. Jeg har en god magefølelse på dette, sier Sandra Lyng til VG.

Hun tror – som mange – at opera og rap-delen blir det mest «tricky».

– Jeg driver ikke akkurat så mye med til vanlig. Samtidig liker jeg å utfordre meg selv, og det får jeg gjort her, sier hun.

Hvor langt hun kommer, tenker hun ikke på ennå.

– Nei, nå må jeg bare ha det kjempegøy og ikke tenke så mye på med avstemning, sier Sandra Lyng.

Emil Solli-Tangen (30) blir også å finne i kommende «Stjernekamp» og vil nok være mest komfortabel om han kommer til operadelen av konkurransen. Han er bror til den kanskje enda mer kjente Didrik Solli-Tangen og brødrene jobber mye sammen med blant annet flere sommershow. Duoen deltok også i vinterens Melodi Grand Prix.

Hege Øversveen (34) har som mange andre i "Stjernekamp" også bakgrunn fra en TV-sendt musikk-konkurranse, nemlig "The Voice", der hun kom på annenplass i 2012. Øversveen beveger seg i et landskap mellom country og pop, og ble Spellemann-nominert for platen "Goodbye Yellow Roses" som kom i 2018.

Publisert: 11.06.20 kl. 12:05

