DERFOR VENTER KÅRE CONRADI: – Jeg ser ikke hele serier jeg er med i, før jeg er helt sikker på at det ikke skal lages flere episoder. Så lenge jeg jobber med en rolle, vil jeg ikke se meg selv utenfra i den samme rollen, sier Conradi. Foto: Annika Byrde

Kåre «Orm» Conradi: – Ser aldri serier jeg jobber med

Fredag la NRK TV ut seks nye episoder av «Vikingane». Men Kåre Conradi, alias Orm, har bare sett små bruddstykker av serien.

– Jeg ser ikke hele serier jeg er med i før jeg er helt sikker på at det ikke skal lages flere episoder. Så lenge jeg jobber med en rolle, vil jeg ikke se meg selv utenfra i den samme rollen. Er jeg ferdig med et opptak av en scene, ser jeg aldri på opptaket etterpå. Jeg velger heller å stole på at dette hadde jeg en tanke med, at det jeg har gjort kommer innenfra et sted, sier Kåre Conradi til VG.

Det ser ut som det er en strategi som har fungert godt. VGs anmelder skrev blant annet dette om første sesong av «Vikingane»:

– Mens vikingene har vært på tokt, har Olavs bror Orm styrt landsbyen. Spilt av en fortreffelig patetisk – og slu! – Kåre Conradi er han seriens mest fornøyelige blant en hel rad minneverdige karakterer som får plass til å boltre seg i piss og mjød.

ELLEVILL SERIE: Orm (Kåre Conradi), Arvid (Nils Jørgen Kaalstad) og Hildur (Marian Saastad Ottesen) fra sesong en av den populære serien. Foto: NRK

– Jeg tenker at Orm er litt som oksen Ferdinand, han som ikke føler seg helt som alle de andre. Når jeg jobber med denne rollefiguren, tenker jeg på ham som den som ble valgt ut sist til fotball-laget på skolen. Han som ikke fikk være med på festene. Jeg tror det er en figur mange kan kjenne seg igjen i. Det gjør i hvert fall jeg, jeg var alltid den som ble valgt sist til død ball på skolen – «vi får vel ta Kåre, vi da».

Det er nettopp det Kåre Conradi liker ved denne rollen. At Orm er litt utafor.

– Det er viktig at det ikke tar helt av, at han ikke blir ond og kjip uten at folk skjønner hvorfor. Da kan seerne fort bli borte, at de får en antifølelse, for å si det slik.

Det er store kontraster i skuespillerlivet til Kåre Conradi. Men pussig nok er det en viktig sammenheng mellom hans relativt nystartede britiske Ibsen Company, som setter opp forestillinger av den store norske dramatikeren i England – og elleville «Vikingane».

– Min agent sier det rett ut: Det er viktig at publikum har sett deg i TV-serier også. «Vikingane» vises jo på Netflix. Sånn sett er «Vikingane»med på å selge Ibsen-forestillingene mine i London, sier Kåre Conradi med et smil.

Publisert: 23.02.20 kl. 10:06

