TV-KJENDIS: Jens Christian Nørve, her avbildet under et intervju med VG nylig. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Jens Christian Nørve er blitt pappa: – Hun er helt perfekt!

Jens Christian Nørve (42) og Tommy Børresen (33) er blitt foreldre til en jente.

«Hils på Sonja Olava! Hun hadde dårlig tid og ville ut. Lørdag så jenta vår verden for aller første gang», skriver han på Instagram.

Jenta så dagens lys i USA, via surogatmor.

«Hun kom ut med et stort skrik og en vanvittig matlyst. Hun veide 3495 gram og er helt perfekt! Vi er lykkelig tussete og mangler ord. Vi er evig takknemlig kvinnen som har gjort dette mulig for oss!».

Nørve skriver videre at alt står bra til, og at den lille familien nå håper å komme seg raskt og trygt hjem til Norge.

«Verden føles utrygg, men Sonja gir oss håp!», skriver han under bildene, som er steds-tagget med Wisconsin.

Begge de nybakte foreldrene poserer stolt med den lille tulla i armene:

Programlederen, aktuell med «Åsted Norge», og samboeren rakk så vidt å komme til USA før grensene stengte på grunn av coronaviruset.

Når de kommer hjem til Norge, må de paret og deres nyfødte datter belage seg på karantene, i tråd med myndighetenes regler.

Jens Christian Nørve: – Synd at pappa ikke får møte datteren vår

– Det blir veldig stort å få møte datteren vår for første gang, uttalte Nørve til VG i februar i år.

Skulle ønske det var enklere

De visste allerede da at det var en jente som var i anmarsj. Det har de også betrodd offentligheten lenge før fødselen.

– Som et homofilt par tar det tid å komme dit. Jeg skulle selvsagt ønske at det var enklere for homofile å få oppfylt drømmen om barn, men jeg føler at tiden jobber med oss, uttalte 42-åringen.

Nørve og Børresen, som er operasjonssykepleier, har vært kjærester i over fire år. De flyttet sammen våren 2018.

FORBEREDT: Jens Christian og Tommy viste frem VG barnevognen som sto klar før de reiste til USA. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Publisert: 30.03.20 kl. 14:37 Oppdatert: 30.03.20 kl. 15:05

