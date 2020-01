STRØMMESUKSESS: «Hjem til jul» slik den ble på Netflix med Ida Elise Broch i hovedrollen som sykepleieren Johanne. Foto: Netflix

NRK kunne hatt «Hjem til jul»

«Hjem til jul» var en stund i utvikling hos NRK, men endte som Netflix’ mest sette tittel i 2019.

Ifølge produsent Trond Kvernstrøm i The Oslo Company, startet eventyret med at to studenter pitchet en grunnidé til dem sommeren 2018.

– Jeg fikk en umiddelbar «no brainer»-følelse. Da de pitchet grunnideen, som var en julekalender, var det første jeg tenkte «Dette kan jeg selge». Så lagde vi en presentasjon og pitchet det rundt hos de norske kanalene, forteller Kvernstrøm til VG.

Vi møter ham i forbindelse med nyheten om at Netflix har bestilt en ny sesong «Hjem til jul» etter seersuksessen.

Han sier de ikke fikk noen tilbakemeldinger i første omgang. Og siden de var involvert med Netflix på et annet prosjekt, pitchet de «Hjem til jul» til dem også – og det ble positivt mottatt.

– Av og til sier de bare «Det vil vi ha». Så vi sendte dem materialet vi hadde, en presentasjon, men hørte ikke noe tilbake, sier produsenten.

NRK eller Netflix

Høsten 2018 var det hva han kaller «storpitch» på NRK, og Oslo Company presenterte derfor ideen der også.

– Så ville de ha det, og vi gikk i utvikling og fikk støtte fra NFI og begynte å skrive. Konseptet da var en julekalender for voksne med 24 korte episoder, sier Kvernstrøm.

BLIR MER: Det kommer en ny runde «Hjem til jul» før jul 2020. Foto: Netflix

Så begynte forviklingene.

– Da jeg møtte Netflix igjen, sier en av sjefene «Hvordan går det med utviklingen av «Hjem til jul»?». «Vi har jo ikke hørt noe tilbake», sier jeg. «Jo, vi skal ha det», sier de. Mens jeg sier «Jeg har jo solgt det til NRK», oppsummerer produsenten.

Ifølge ham tok Netflix det pent. De visste at det ikke var sikkert at NRK ville velge prosjektet, og sa de ville ha serien om ikke NRK ville. Mot slutten av høsten 2018 hadde han og regissør Per-Olav Sørensen et positivt møte med Tesha Crawford som er ansvarlig for Netflix’ serier i Nord-Europa.

– Da tenkte jeg «Fuck it, jeg bare sier det som det er». Så dro jeg tilbake til NRK og sa «Jeg driver et selskap som til enhver tid er teknisk konkurs. Jeg har en kjøper på ideen jeg utvikler hos dere. Kan jeg få trekke den hos dere, dere kan få tilbake pengene og så lager jeg den?». Det var ikke ment som en trussel, bare helt ærlig, understreker Kvernstrøm.

Han sier beskjeden fra NRK var at de skulle påskynde prosessen, og så landet rikskringkasteren på at serien ikke passet for dem på den korte horisonten som var skissert.

– Da de sa pass snudde vi oss rundt og sa til Netflix at det er fritt fram, og så gikk vi rett i produksjon, sier produsenten.

Én idé - to konsepter

Regissør Sørensen understreker at prosjektet NRK utviklet ikke er det samme som Oslo Company lagde for Netflix.

– Det var samme utgangspunkt og idé, men ulike måter å løse det på. Det var en annen manusgruppe. Vi begynte i september eller desember 2018, tror jeg, å skrive oss inn på et annet konsept. Vi visste at NRK ville ha 24 episoder, men at Netflix ville ha seks eller åtte, og at det var to uforenlige standarder. Så da det grønne lyset kom fra Netflix, hadde vi tyvstartet, sier han.

REGI: Per-Olav Sørensen har vært involvert i både manus og regi på «Hjem til jul» - slik serien ble på Netflix. Foto: Line Møller, VG

– Men prosjektet har hele tiden hett «Hjem til jul»?

– Ja, vi visste jo at Bent Hamers film, en kjent sang og flere internasjonale serier het det samme. Jeg tror vi ga Netflix noen og tyve titler, men de ville ha denne, rett og slett, forteller Sørensen.

– Da jeg pitchet programmet hadde jeg en intuitiv følelse av at det var en «no brainer». Men hver gang jeg pitchet det som en «no brainer» til TV 2 eller TVNorge, da fikk jeg nei. Men da jeg ikke gjorde det, fikk vi ja. Jeg tenkte litt på det i ettertid, sier Kvernstrøm smilende.

NRK takket nei

Prosjektredaktør i Eksternavdelingen i NRK, Gitte Calmeyer, bekrefter at de en stund utviklet serien sammen med Oslo Company.

– Vi syntes ideen hadde et stort potensiale og sammen utviklet vi «Hjem til jul» som en god og varm feelgoodserie til seerne. NRK var inne på et tidlig stadium og vi holdt dørene oppe for at det enten kunne bli en julekalender eller en miniserie. Oslo Company leverte som avtalt, men dessverre ble vi nødt til å takke nei ut i fra en økonomisk prioritering, sier hun til VG.

Hun understreker at NRK etter vanlig rutine betalte en avtalt sum til utvikling, og at de fikk pengene tilbake da Oslo Company inngikk avtale med et annet selskap.

– NRK produserer nå tre ganger så mye drama på bare noen få år, så vi har derfor mange ideer i utvikling til enhver tid. Noen vil dessverre få avslag til tross for at det er gode ideer, sier Calmeyer.

