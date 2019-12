GOD TONE: Felix Sandman spiller 19-årige Jonas i «Hjem til jul». Der møter han Ida Elise Brochs Johanne. Foto: Netflix

Ida Elise Broch om sexscenene: – Det var moro, til en forandring

I 32-åringens første hovedrolle har hun en intens samling sexscener med den 21-årige svenske stjernen Felix Sandman.

Broch har hovedrollen i Netflix’ første norske originalserie, «Hjem til jul». Hun spiller Johanne - en kvinne i 30-årene som blir så lei av presset fra omgivelsene på at hun skal finne seg en kjæreste at hun lyver på seg en - og må finne ham på 24 dager.

UTFORDRENDE: Johanne er Ida Elise Brochs første hovedrolle. Innspillingen ble hektisk siden hun er med i alle scener. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hennes humpete vei gjennom datingjungelen går blant annet til 19-årige Jonas. Han spilles av svenske Felix Sandman, kjent fra Per-Olav Sørensens første Netflix-serie, «Quicksand», og i nabolandet også kjent for deltakelse i svenske Melodi Grand Prix.

«Hjem til jul» * Netflix-serie i seks deler * Premiere 5. desember * Med: Ida Elise Broch, Gabrielle Leithaug, Stian Blipp, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Nader Khademi, Line Verndal, Hkeem, Oddgeir Thune, Felix Sandman, Hege Schøyen m.fl. * Netflix’ første norske originalserie * Regissert av Per-Olav Sørensen og Anna Gutto. * Manus av Miriam Larsen, Julie Skaufel, Fredrik Høyer, Mattis Herman Nyquist og Per-Olav Sørensen.

Broch og Sandman får brynt seg på en collage av sexscener som er rimelig komiske.

– Hvordan var det å spille inn sexscenene?

– Helt ærlig så gruet jeg meg veldig til det, for det er jo flaut, og man håper at man skal gjøre det ordentlig og sånn. Så ble det en av de morsomste dagene på settet. Per-Olav kom ut av det lille hjørnet sitt og lo så han grein. Det er gøy at det er en morsom sexscene. Det var faktisk moro, til en forandring sier Broch.

FROKOST PÅ SENGEN: Ida Elise Broch og Felix Sandman i «Hjem til jul». Foto: Netflix

Hun har tidligere spilt biroller i filmer som «Switch» og «Mannen som elsket Yngve», og i TV-serier som «Lilyhammer», «Det tredje øyet» og «En dag», men i denne julesatsingen er det Brochs rolle som bærer filmen.

– Det var gøy og veldig tøft. Jeg er med i alle scenene, så det var mye på meg. Jeg syntes det var spennende. Men vi hadde påskeferie midt i innspillingen, og da var jeg så vant til å være «in action» og stå hele tiden, så jeg hadde glemt å sitte og slappe av. Jeg måtte øve på det igjen, faktisk. Det ble litt hektisk. Men jeg liker det sånn, sier hun.

Press fra egne forventninger

Artist Gabrielle Leithaug (34) skuespillerdebuterer som Johannes bestevenninne og største datingpådriver.

– Har dere opplevd press av den typen Johanne gjør?

– Jeg har kjent på det at jeg blir 30 og har venner som har etablert seg og kommet langt, og så sammenligner man seg med dem rundt. Så jeg må begynne å ta stilling til hva jeg ønsker, men jeg har gitt meg selv litt tid til å tenke på det. Jeg er ikke stresset helt ennå, sier Ida Elise.

– Jeg tror det ligger veldig latent i alle mennesker etter hvert som tiden går - det at man skal henge med og følge med på forventningene rundt - og sine egne. Det tror jeg er normalt, men det kan selvfølgelig føles litt sånn …, sier Gabrielle og lar det henge i luften.

VENNER: Gabrielle Leithaug og Ida Elise Broch spiller bestevenner som bor sammen i serien. Men de hadde bare møttes én gang før de fikk rollene. Da snakket de om at de burde lage kortfilm sammen. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Hva er deres sivilstatus nå?

– Du trenger ikke spørre meg, svarer Leithaug.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har kjæreste, sier Broch som tidligere har fortalt KK at hun var singel da hun spilte inn rollen som Johanne.

– Lærte du noen triks av rollen?

– Det var bare så mye jobb på meg, så jeg følte ikke på noe singelliv da, sier hun.

Ble starstruck

Uansett har de to skuespillerne funnet kjemien i sitt første samarbeid:

– Jeg syntes det var veldig naturlig med én gang, sier Ida Elise.

– Ja, det var det. Det var veldig deilig. Jeg tror begge var litt nervøse. Det var første hovedrollen for Ida, første rollen noensinne for meg. Vi var litt spente, og da vi var i møte med Per Olav etter at vi hadde blitt castet husker jeg at jeg kjente på en god kjemi, og at jeg kjente at her var det en jeg kunne sparre med, forteller Gabrielle.

– Jeg var også veldig glad, for jeg tenkte at det var et veldig kult valg - at du var «sidekicken» min, sier Broch til Leithaug.

– Var du litt bekymret? Du kan være ærlig! insisterer makkeren.

– Nei, jeg var ikke det. Jeg var så glad for det. Jeg syntes det var spennende, og måtte komme litt over at jeg var en smule starstruck. Fordi jeg visste hvem du var, sier en smilende skuespiller til bergensartisten.

Publisert: 04.12.19 kl. 21:02

