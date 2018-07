UT PÅ DYR TUR: Lars Monsen er primus motor for NRK-satsingen der han og et celebert utvalg gjester tar seg rundt i norsk natur i sommer. Foto: Sindre Skrede / NRK

NRKs «Sommeråpent» koster over 20 millioner

NTB

Publisert: 20.07.18 02:46

NRK-satsingen «Monsen minutt for minutt», med tilhørende kveldssendinger av «Sommeråpent», koster 20,3 millioner kroner. Riktig pengebruk, mener NRK.

Summen inkluderer blant annet lønn og tillegg for rundt 50 NRK -ansatte i fire uker, samt reisekostnader, mat, losji, fjellutstyr og fakturering av leverandører, skriver Dagbladet , som har fått innsyn i NRKs budsjett.

Totalt går omkring 7 millioner med til lønn.

– Vi har regnet på det, og pris per sendte minutt er 2800 kroner. Sammenligner man med en vanlig TV-dokumentar, som er en tommelfingerregelen i TV-bransjen, koster det 500.000 kroner for en halvtime. Våre sommersendinger koster 84.000 kroner hver halvtime, sier programsjef for «Sommeråpent» og «Monsen minutt for minutt» Rune Møklebust til avisen.

I NRKs sommersatsing besøker Lars Monsen og et celebert utvalg gjester Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms.

Programsjefen mener pengebruken er riktig fordi NRK «forteller historien om landet vårt ved å vise fram de mange fantastiske områdene som finnes i Norge».

– I en privatøkonomi er dette kanskje store summer, men for fire uker med masse bra innhold, er ikke dette mye, sier han.