I TRØBBEL: Georgia-politiker Jason Spencer. Foto: Alyssa Pointer / TT NYHETSBYRÅN

Politiker bedt om å trekke seg etter Cohen-stunt

Publisert: 24.07.18 12:47

Jason Spencer ble lurt til å rope «nigger» høyt og skremme vekk terrorister med rumpa.

Det er i TV-serien «Who Is America», laget av komiker Sacha Baron Cohen episoden skjer. I programmet later komikeren som han er sikkerhets og terrorekspert Erran Morrad fra Israel, og han lærer amerikanske borgere hvordan å avsløre og forsvare seg mot terrorister fra IS.

Politiker Jason Spencer, som er representant for de statlige myndighetene i sørstaten Georgia blir lurt i andre program i serien. Blant flere triks lærer Cohen ham at for å unngå å bli kidnappet må han tiltrekke seg oppmerksomhet. Og det gjør han ved å rope “nigger” veldig høyt. Og Spencer er ikke vond å be. Han blir også fortalt at IS-terrorister er livredde for «å bli homofile», og at man dermed kan true terroristene til å bli det ved å komme nær dem med bar rumpe.

Spencer har før programmet ble vist sagt at han vil gå til rettslige skritt dersom klippet ble vist fordi han mener seg lurt, skriver CNN.

Klippet er imidlertid allerede ute, og nå har politikere i Georgia reagert. House speaker i Georgia David Ralston sier Spencer har blamert seg og bør trekke seg umiddelbart.

Guvernør Nathan Deal sier språket Spencer bruker er motbydelig og støtende, og sier det ikke finnes unnskyldninger for slik oppførsel.

Organisasjonen for amerikansk-islamske relasjoner i Georgia oppfordrer ledere i Georgia til å fjerne Spencer.

Spencer har i ettertid dypt beklaget språket han brukte overfor Washington Post, men sier han akter å sitte perioden som folkevalgt ut. Han har fem måneder igjen.