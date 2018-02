SINGEL: Julie Bowen, her på et Oscar-vorspiel for noen år tilbake. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

«Modern Family»-stjernen skilles

Publisert: 02.02.18 09:22

Julie Bowen (47) bryter med ektemannen etter 13 år.

TV-stjernen skal skilles fra eiendomsinvestoren Scott Phillips (44), som hun har tre barn med - en sønn på ti år, og tvillinggutter på åtte.

Det er bladet People som melder at bruddet er offisielt, selv om paret selv ikke har kommentert saken.

Bowen skal ha fleipet overfor bladet Us Weekly i 2016 om at hun og ektemannen var «for slitne til å skilles». Uttalelsen kom i kjølvannet av rykter om knute på tråden etter at skuespilleren hadde festet alene på Emmy Awards samme år.

TV-stjernen uttalte til People for litt over et år siden at hun ikke husker noe særlig fra forholdet etter at hun og Scott ble foreldre:

– Man tenker liksom «Hva? Har det gått 12 år?» Vi har nå vi hatt barn i ni år. Så jeg husker altså de første tre årene - resten er som en blackout.

Paret har imidlertid vært forsiktige meg å flagge forholdet i rampelyset. Bowen har som regel møtt opp alene på prisutdelinger og røde løpere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ikke bare er ekteskapet over for Bowen, «Modern Family» går også mot slutten. Suksess-komiserien, som hadde premiere i 2009, setter punktum etter neste sesong - den tiende i rekken.

Også i serien figurerer Bowen som gift trebarnsmor - med de gleder og utfordringer det innebærer. «Modern Family» har høstet en rekke priser opp gjennom årene. Hovedrolleinnehaverne har kunnet håve inn 4,2 millioner kroner hver i honorar per episode.

I Norge sendes serien på TV 2 Humor.