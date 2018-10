DRAMATISKE SCENER: Anneli Guttotm var svært dårlig, og ble hentet i ambulanse i tirsdagen «Farmen». Foto: TV 2

«Farmen»-utfordrer Anneli Guttorm rasende på TV 2: - Jeg fikk ingen oppfølging

«Farmen»-deltageren ble hentet i ambulanse, og har slitt i to måneder etterpå. – Lei oss, sier TV 2.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 23.10.18 22:32

Det ble svært dramatisk i tirsdagens «Farmen», da årets utfordrere ankom gården. Etter kort tid ble nemlig én av dem hentet i ambulanse etter å ha fått et anfall grunnet cøliaki, etter å ha fått i seg gluten.

– Ja, det var veldig dramatisk. Jeg kom inn på gården sammen med de andre utfordrerne, og med oss hadde vi kurver med diverse mat. Vi spiste lunsj, og det ender i at jeg får gluten i meg, forteller utfordrer Anneli Guttorm (45) til VG.

– Jeg var helt borte vekk

Det eneste hun spiste på gården var spekepølse og knokesuppe. Og ifølge henne selv ga produksjonen senere beskjed om at det var gluten - også i pølsene.

– Jeg spiste kun spekepølse. Etter hvert fikk jeg vondt i magen. Så kom hodepinen, og det ble bare verre og verre. Dagen etter sto jeg opp og spiste knokesuppe, noe jeg aldri kommer til å spise igjen. Jeg kjente at jeg hadde problemer med å se, og alt ble «blurry». Og så svei det i magen. Knærne begynte å dirre, forteller hun.

45-åringen ble bare verre og verre, og på TV ser man at hun kaster opp og til slutt såvidt er bevisst. Storbonden Nikolai Aspen (22) heiser det røde flagget, og like etter raser en ambulanse inn på «Farmen»-gården i Finnskogen og hun blir fraktet av gårde.

– Jeg forsvant jo, jeg var helt borte vekk. Jeg kjente at energien bare ebbet ut, og de andre klappet til meg og sang for meg for at jeg skulle holde meg bevisst.

– Høy pris å betale

Først fire eller fem dager senere kunne hun reise hjem, og da VG ringer, forteller hun at har vært svært dårlig helt til nylig - to måneder etter selve innspillingen.

Ifølge Anneli var hun tiltenkt en plass fra start i årets «Farmen», men av private årsaker måtte hun melde avbud. Dermed måtte hun ta til takke med en utfordrerrolle.

– Jeg var skeptisk i utgangspunktet på grunn av cøliakien. Men jeg var i mange, mange samtaler, og jeg fikk beskjed om at det skulle være tilrettelagt for meg. Sånn at jeg var trygg. Jeg skulle spise mer grønnsaker egg og kjøtt fisk og bær.

Produksjonen fortalte at det skulle gå greit, mener hun.

– Jeg hadde tillit til at det ble ivaretatt. Men så kommer jeg inn som utfordrer, og hadde ikke en sjanse til å klare meg. Dette var en høy pris å betale for et så kort opphold på «Farmen». Min opplevelse ble fullstendig ødelagt.

Sitter med bitter bismak

Guttorm ble sendt til Kongsvinger sykehus.

– På sykehuset spurte jeg om jeg fikk reise inn igjen. Da fikk jeg beskjed om at jeg hadde vært heldig, og at det ikke er sikkert at jeg er like heldig neste gang.

Hun reagerer på at TV 2 og produksjonsselskapet Strix ikke gikk med på hennes eget forslag om glutenfritt havregryn til samtlige deltagere.

– De mente det ville vært urettferdig for de andre. Men er ikke dette urettferdig for meg da? Når de andre kan spise kaker og kjeks? Alt jeg ba om var glutenfritt havregryn. Da kunne jeg vært med i måneder uten problemer. Men jeg stolte på dem.

Og:

– Jeg var skikkelig syk, jeg har vært helt brakk. Og jeg snakket med produksjonen om at det hadde skjedd før. Jeg hadde tillit til dem og det er leit. De ringte og beklaget og takket meg for innsatsen. Men det føles bare vondt. De kunne i hvert fall ha prøvd. Jeg følte det som «vær så god, klar deg selv. Og takk for innsatsen». Jeg sitter med en bitter bismak, forteller hun.

– Kunne gått skikkelig galt

– Kunne du gjort noe annerledes selv?

– Nei, det var ingen verdens ting jeg kunne gjøre. Men jeg synes at jeg burde fått en sjanse til. Dette kunne gått skikkelig, skikkelig galt, og jeg mener at de bør gi meg noe for alt dette.

– Vurderer du å kreve erstatning?

– Nei, det gjør jeg ikke. I kontrakten står det jo også at jeg har et eget ansvar, sier Anneli, som også er kritisk til hvordan oppfølgingen fra TV 2 har vært i etterkant.

Hun har heller ikke fått tilbud om psykolog etter den dramatiske hendelsen, ifølge henne selv.

– Jeg har ikke fått noen oppfølging. De ringte da jeg var på vei hjem fra sykehuset. I tillegg har presseansvarlig ringt og vist omsorg, om det går bra med meg og slikt. Men nei, for meg har det ikke vært så lett. Det er mennesker vi har med å gjøre her.

– Jeg har tenkt på det i ettertid, det er faktisk ingen som har spurt «Hvordan har du det egentlig» eller «Hvordan skjedde det». Man blir en brikke i en riksmedia-greie, men det er ikke noe morsomt å bli den som får oppmerksomhet for noe sånt. Ærlig talt, sier hun til VG.

TV 2: – Lei oss

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, er lei seg for at Anneli Guttorm måtte forlate programmet under så dramatiske omstendigheter.

– Hun var en dame vi hadde enormt sans for, og som vi virkelig skulle ønske vi hadde fått muligheten til å se mer av på Farmen. Men hun ble aldri lovet spesielt tilrettelagt mat, det var viktig for oss at hun gikk inn på gården på samme premiss som de andre deltagerne, forteller han til VG.

– Hun var også innforstått med at hun hadde et eget ansvar for å skjerme seg fra mat hun ikke tåler. I ettertid kan vi nok se at vi burde gjort litt mer for å gjøre tilgjengelig sanerte kopper, kokekar og bestikk til henne. Det er vi lei oss for at ikke var på plass.

Han legger ikke skjul på at det var flere som opplevde situasjonen rundt «Farmen»-utfordreren som dramatisk.

- Anneli gikk inn og ut av bevissthet. Det ble raskt tatt kontakt med lege, som anbefalte å ringe ambulanse, sier han.