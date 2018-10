GODE VENNER: - Vi har hatt mange fine stunder sammen, sier Petter «Uteligger» Nyquist etter at han fikk vite at Christer Modin er død.

Petter «Uteligger»: - Gråt på scenen da jeg fikk vite at Christer var død

TV 2018-10-10T15:18:32Z

Petter Nyquist sier han føler seg heldig som ble kjent med Christer Modin. - Jeg må bearbeide dette jeg også, sier han til VG.

Publisert: 10.10.18 17:18 Oppdatert: 10.10.18 18:00

TV 2 -profilen er i Risør i dag og besøker et tiltaksted hvor han også holder et foredrag.

– Jeg må bearbeide dette jeg også. Vi hadde mange fine stunder sammen, sier Nyquist.

Han forteller at han hadde med seg et bilde av Christer Modin som han viste frem under foredraget sitt onsdag.

– Jeg føler meg heldig som er blitt kjent med Christer. Vi traff hverandre første gang mens jeg jobbet med det første «Uteligger»-prosjektet mitt. Det var tredje juledag og jeg ble invitert til å overnatte hjemme hos - og jeg var der i tre dager, fortsetter Petter Nyquist.

Onsdag la =Oslo ut et innlegg om at Christer Modin er død. Han ble 49 år gammel.

– Christer hadde nyresvikt og han ble sittende mye alene i leiligheten sin på grunn av helsa. Vi snakket ofte med hverandre på telefonen. Han ringte meg - eller jeg ringte han. Men når du har nyresvikt med det livet han har levd, da er du dårlig.

Petter Nyquist forteller at de to traff hverandre for to og en halv uke siden.

– Jeg har forsøkt å få kontakt med ham flere ganger de siste ukene, men han var dessverre uten mobil.

Gjennom «Petter uteligger»-prosjektene har Nyquist blitt kjent med mange som lever på gata og i rusmiljøene i Oslo.

– Jeg er vel blitt kjent hundre stykker nå og mange av dem er jeg blitt veldig glad i. Christer var en av dem. Han var et eksempel på hvor viktig det er for mennesker å ha et sted å gå til. Han jobbet jo som barista på =Kaffe og var så stolt av jobben sin.

Christer Modin var på jobb lørdag og fortalte da at han hadde kuttet ut å ruse seg, med unntak av metadon, som han også hadde planer om å slutte med. Han fortalte også at han kanskje på sikt skulle klare å åpne en liten kafé på egenhånd.

– De de har oppnådd på =Kaffe sier noe om betydningen av dette prosjektet, sier Nyquist.