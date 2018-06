BYTTER KANAL: Fredrik Skavlan er fra i høst TV 2-programleder, etter 20 år som talkshowvert i NRK. Foto: Hallgeir Vågenes

Fredrik Skavlan fra NRK til TV 2: For enkelt å si at jeg gikk for pengene

Publisert: 05.06.18 19:12 Oppdatert: 05.06.18 19:25

TV 2018-06-05T17:12:35Z

Programleder Fredrik Skavlan (51) sier TV 2 betaler mer for «Skavlan», ikke mer for ham.

– Det blir litt for enkelt å si at jeg gikk for pengene. For det er ikke sant. Vår viktigste motivasjon er å satse digitalt. Jeg tror trygt vi kan slå fast at lineær-TV er over toppen, og vi i «Skavlan»-redaksjonen vi gjerne ha jobb om fem år, også, sier programleder Fredrik Skavlan til VG.

Tirsdag morgen signerte han en avtale om at produksjonsselskapet hans, Monkberry, fremover skal lage «Skavlan» for TV 2 - ikke NRK. Samarbeidet med den svenske rikskringkasteren SVT fortsetter som før.

– Hvorfor gjør du dette?

– Det enkle svaret er at tidene forandrer seg, sier Fredrik Skavlan.

Måtte ta risiko

Han forklarer at det har vært viktig for ham å fornye programmet og ta risiko, slik han gjorde da han sluttet med «Først og sist» i 2007, da han noen år etter tok med seg «Skavlan» til Sverige og da han enda senere begynte å spille inn programmer i London og New York.

– Det å ta risiko og gjøre uventede grep med et så forutsigbart show som vi lager har vært bra for oss, og viktig, sier han.

En annen faktor Skavlan trekker frem er den teknologiske utviklingen.

– Utviklingen på lineær TV er dramatisk, særlig i Norge. Den utviklingen kommer til å ramme oss, også. Det avgjørende for oss var å kunne utnytte de digitale mulighetene til fulle, og dermed tilby både mer dyptgående og bedre intervjuer, sier han.

– Men NRK er større enn TV 2 digitalt - og tilbyr programmet gratis?

– Vi opplevde at TV 2s plan for oss i nettspilleren var mer offensiv. Nå gjør vi både gratis digital-TV i Sverige, lineær-TV i Sverige, kommersiell lineær-TV i Norge og Netflix-modellen i Norge. Da får vi prøvd ut ganske mye, sier han.

Saken fortsetter etter videoen.

– Har vel gjort verneplikten min

Han påpeker også at NRK ikke har prioritert talkshow i sin digitale satsing, noe han sier TV 2 har signalisert at de vil med dette oppkjøpet.

– «Skavlan» har hatt svakere vekst digitalt hos NRK enn hos SVT. Og hovedgrunnen til at vi gjør dette er at vi ville ha en samarbeidspartner som ville gi jernet digitalt. Da er det ikke så viktige at vi er store fra start.

– NRK kommuniserer at det handler om pris, at TV 2 gir deg mye mer enn de kunne gi?

– Det er ikke det at jeg må tjene mer penger eller blir rikere. Men vi har måttet finansiere en veldig dyr idé, at vi skal spille inn de aller fleste programmene i London og New York. I avtalen med NRK fikk vi dekket innspilling i Stockholm, men en innspilling i London eller New York koster tre ganger så mye. Til nå har vi tatt det av våre egne sparepenger. Men nå som vi ville gjøre så mye ute, var vi nødt til å finne en partner som var villige til å finansiere den utviklingen.

– Så du tjener ikke mer på kanalbyttet?

– Det gjør jeg sikkert. Altså, det kan godt hende jeg gjør, det spørs hva som blir igjen, siden jeg eier produksjonsselskapet. Men begrunnelsen er at vi skal lage et program som er veldig dyrt. Våre ambisjoner oversteg hva NRK kunne være med på, og det kan jeg forstå. Verken med NRK eller TV 2 har det vært et tema at jeg skal bli så rik, sier han.

– Føler du deg som en judas som tar pengene og stikker?

– Nei. Jeg har vel gjort verneplikten min nå? Og jeg håper NRK har fått noe igjen av meg, også.

Han sier det ikke er første gang selskapet har vært i dialog med en kommersiell kanal om «Skavlan», men ønsker for øvrig ikke å si så mye om prosessen som førte til at han nå blir TV 2-programleder.

– Det har vært god stemning med NRK hele veien, og det er ikke noe ondt blod. Jeg er veldig glad i NRK, så det føles rart. Det er litt som å flytte hjemmefra, sier han, og understreker at dette er noe han har diskutert med redaksjonen.

Skavlan forteller at programmet fortsatt skal ha svensk og norsk fokus, men at de nok vil ha noen flere internasjonale gjester.

– Vi har stor redaksjonell frihet

– Kan TV 2 komme inn og nekte deg å gjøre ting som får «TV-seerne til å sette fredagstacoen i halsen»?

– Det synes jeg er å undervurdere TV 2. Dette har vi snakket mye om, jeg opplever TV 2 som et veldig sterkt journalistisk hus. Publisistisk står de ikke tilbake for noen. Og jeg tror de vet hva de har kjøpt.

– Men er du redd for at de kan bremse deg?

– Overhodet ikke.

– Men kan de trekke deg i en retning du ikke vil?

– At TV 2 kjøper over oss sier vel kanskje også noe om hva de vil, ikke minst med Sumo. Så jeg føler meg trygg på at de ikke vil gjøre det. Men vi får snakkes igjen om et år, så får vi se, smiler Skavlan.

– Har du siste ord?

– TV 2 har det publisistiske ansvaret, akkurat som NRK og SVT har hatt. Men vi har en veldig stor redaksjonell frihet. Hvis ikke jeg følte meg trygg på det, hadde jeg ikke gjort dette.

– Kan de si at de trenger å få med en «Jakten på kjærligheten»-deltaker på ditt show for å skape oppmerksomhet rundt programmet?

– Nei.

– Ikke under noen omstendighet?

– Nei.

– Hvorfor har det vært viktig for deg?

– Det er viktig at vi har journalistisk frihet og ivaretar vår journalistiske troverdighet. Den har vi hegnet om.

Nye spilleregler

Fredrik Skavlan sier de vil ta grep med programmet, og blant annet ta ut lengre intervjustrekk som hadde blitt klippet ned på lineær-TV.

– Det føles litt gammeldags å si at den og den gjesten kommer om 15 minutter, du må bare først se et kvarter med en gjest du ikke er interessert i. Jeg klør etter en modell hvor seerne i større grad kan velge hva de vil se. Der mener jeg intervju-TV fungerer veldig bra. Og så er dette en måte å sjokkere redaksjonen og meg selv. Nå skal vi ut og forstå helt nye spilleregler. Det har vi godt av, sier han.

– Overgangen kommer med et visst press, både på seertall og innhold?

– Vi har vært veldig privilegerte med posisjonen vi har hatt i NRK. Det har vært et eventyr. Vi kommer sikkert til å bli mindre i Norge, men fortsatt ganske store som show. Og så tror jeg vi kommer til å bli bedre, det er viktigere for meg.

Skavlan sier at for ham var overgangen større da han startet Monkberry i 2010 og tok med seg produksjonen av talkshowet ut av NRK.

– Jeg har vært veldig lite i NRK de siste årene, jeg har ikke hatt adgangskort engang. Så det eneste jeg kommer til å savne er menneskene vi har samarbeidet med. Fra Thor Gjermund Eriksen og nedover, det har vært veldig fint å jobbe med dem.

– Hva hvis «Skavlan» ikke funker på TV 2, at de ikke vil ha deg lenger?

– Da går det vel ikke lenger, da? Sånn kunne det jo gått i NRK, også. Hvis det skulle ende med at kanalen helst vil bli kvitt oss, da blir de kvitt oss. Jeg håper jeg aldri havner i den situasjonen at jeg må slepes ut av studio.