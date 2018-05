Britiske medier: Dette er mannen som stormet Eurovision-scenen

Mannen som hoppet opp på scenen og rev mikrofonen fra Storbritannias artist midt under finalen i Lisboa, skal gå under navnet «Dr ACactivism»

En rekke britiske medier, deriblant Metro , Sky News , The Sun og The Mirror skriver at mannen som lørdag kveld kuppet til seg oppmerksomheten fra millioner av seere verden over, er en ivrig tilhenger av den omstridte Labour-lederen Jeremy Corbyn .

Hva som er hans egentlige navn, er ikke kjent, men han er angivelig en beryktet konspirasjonsteoretiker som kaller seg Dr ACactivism. På Instagram beskriver han seg som en «intellektuell rebell» og «en tenker». Han er bosatt i London.

Det britiske nettstedet Joe skriver at mannen også utførte et lignende stunt under «The Voice»-finalen i fjor. Sky News melder at han forsøkte det samme under National Television Awards i januar i år, men at han da ble oppdaget før han rakk å entre scenen.

Ifølge BBC skal mannen, som hadde sekk på ryggen, ha rukket å rope: « Nazister i britisk media, vi krever frihet! », før han ble røsket ned fra podiet.

På sin egen hjemmeside skriver Dr ACactivism at han har skrevet syv bøker, Timer før finalen postet han en video på Twitter som angivelig viser at en reporter tar tak i nakken hans.

«Se hvordan journalister og politiet i London bruker makt for å stilne uavhengige stemmer» , skrev han under videoen.

Demonstranten ble raskt tatt hånd om av sikkerhetsvakter på scenen, så SuRie (29) kunne fullføre sangen «Storm». Han ble pågrepet av politiet og tatt med i avhør.

– Vi tar sikkerheten svært alvorlig og etterforsker hvordan denne situasjonen kunne oppstå, sier Eurovision-arrangørene, European Broadcasting Union, i en kunngjøring.

SuRie skrev selv på Twitter etter hendelsen: «Vel, jeg har alltid sagt at alt kan skje under Eurovision ...» :

Artisten fikk tilbud om å synge på nytt etter at alle hadde opptrådt, men takket nei. Hun var stolt over den opprinnelige fremføringen på tross av det inntrufne. Storbritannia klarte likevel ikke å sikre seg en bedre plassering enn 24.

Israel vant , og Norge ble nummer 15 .

Også under finalen i Norge i 2010 stormet en mann scenen, den beryktede «streaker’en» Jimmy Jump.

