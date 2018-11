STORMFORELSKET: Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud ble kjærester for drøye to år siden, men har klart å skjule forholdet inne på «Farmen». Foto: Trond Solberg, VG

«Farmen»-Lene: – Jeg kunne absolutt forelsket meg i en gutt

2018-11-18

Lene Sleperud hadde aldri hatt kvinnelig kjæreste før hun møtte Tonje. Ingen av dem utelukker at de kan falle for en mann igjen.

Bjørn Ekker

Publisert: 18.11.18

Tonje Frøystad Garvik (29) og Lene Sleperud (29) har i snart åtte uker levd på «Farmen»-gården uten å røpe for de andre deltagerne at de er faktisk er kjærester, noe som har skapt reaksjoner blant enkelte. Vel hjemme igjen i Oslo har de fått tatt igjen litt av den kjærligheten de måtte skjule inne på gården.

Paret har vært kjærester i drøye to år, og møttes gjorde de på festivalen Oslo Pride.

– Vi brukte 15 måneder fra vi møttes til vi så på hverandre og sa «Ja, vi er kjærester», forteller Tonje og Lene til VG.

– Falt for spenningen

For mens Tonje har vært klar på legningen sin i mange, mange år, har det ikke vært helt det samme for Lene. Tonje er nemlig hennes første kvinnelige partner.

– Det første jeg falt for var spenningen mellom oss. Det å ville vite hva som lå bak det pene ansiktet hennes. Hun ga så mye av seg selv, og hadde så mye energi. Jeg fikk en positiv energi når jeg var sammen med henne, forteller Lene.

– Lene visste jo om min legning, men var jo ikke helt der selv. Første gang jeg tenkte at dette faktisk kunne bli noe var da Lene hadde julebord hjemme hos seg selv og sa at hvis hun var fanget på en øde øy, ville hun vært der med meg. Fordi hun da visste at hun kom til å ha det fint. Det vekket noe i meg, sier Tonje.

– Aldri sett meg så forelsket

Til tross for sitt lesbiske partnerskap, legger ikke Lene skjul på at hun kunne falt for en gutt igjen.

– Ja, jeg kunne absolutt forelsket meg i en gutt. Jeg hadde faktisk en fin samtale med moren min om nettopp det. Hun spurte meg om det samme, om jeg kunne følt noe for en gutt. Hun har jo aldri sett meg så forelsket som jeg er nå. Jeg har vært forelsket i gutter før, men jeg tror det handler mer om personen, at man forelsker seg i en personlighet.

Det er kjæresten Tonje helt enig i.

– Alt har med personlighet og kjemi og gjøre. Misforstå meg rett, men om jeg skal forvente at Lene skal kunne falle for meg, så må man også være innforstått med at jeg også skal kunne falle for en gutt, mener 29-åringen, som imidlertid ikke tror det er overhengende fare for at noe sånt skulle skje.

– Jeg tror ikke sannsynligheten er stor for at jeg faller for en gutt, nei. Men det blir feil å utelukke muligheten. Jeg ville uansett ikke stått med et skilt der det står at jeg er bifil. Uansett, er man åpen for det tror jeg at veldig mange kunne forelsket seg i begge kjønn.

Vil ha fem barn

– Hvordan ville du reagert om Lene hadde gjort det slutt fordi hun hadde falt for en mann?

– I et brudd blir man lei seg, skuffet og får kjærlighetssorg enten man gjør det slutt eller er den som blir dumpet. Jeg vil tro at jeg ville synes det var tøft uansett. Hvis Lene hadde falt for en mann ville det nok gjort det enklere for meg. Da hadde jeg konkurrert mot noe som er uoppnåelig.

Men heldigvis blomstrer fortsatt kjærligheten mellom de to flere uker etter at «Farmen»-innspillingen ble avsluttet. I januar blir de sannsynligvis samboere, og til VG avslører de også at de så smått har begynt å snakke om barn.

– Ja, vi skal ha barn. Spørsmålet er når det skjer, som lesbisk par må man jo planlegge litt. Det er ikke sånn at vi skal på en klinikk i morgen, og vi har ikke begynt å se oss om på nettsidene eller sånne ting, men vi har jo pratet om at det hadde vært hyggelig å bære fram hverandres barn, forteller Tonje.

Men mens én vil ha mange barn, vil den andre ha færrest mulig.

– Tonje vil jo ha rene Kardashian-familien. Hun ser for seg fem barn. Jeg prøver å si til henne at vi kanskje bør prøve med én eller to først og se hvordan det funker. Jeg har fått henne ned på tre, men lenger rikker hun seg ikke, sier kjæresten med et smil.