TRIGGER HAPPY NOIR: Iselin Shumba og Tone Mostraum – her med serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen mellom seg – satser på å bli neste vinters store krimhelter med «Livstid». Foto: Terje Bringedal / VG

Ny krimserie på NRK: Vil skape «Happy noir»

Dette er trioen som skal ta «Nordic noir»-sjangeren et skritt videre.

Serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen – som vant Emmy for «Mammon» i 2017 – har fått med seg Iselin Shumba og Tone Mostraum i hovedrollene til NRKs nye krimdrama «Livstid» som kommer på skjermen vinteren 2020.

Stenberg Eriksen bedyrer at han ikke er lei av den tradisjonelle Nordic noir-sjangeren som de siste årene har vært en skandinavisk suksesshistorie over hele verden, men at ønsket om å videreutvikle sjangeren tok overhånd.

Slik oppsto begrepet «Happy noir».

– Vi er under Nordic noir-paraplyen, men med en ny type krim. Nordic noir har vært gode på frykt, sorg og spenning som sentrale menneskelige følelser i fortellingen og for publikum. Vi vil få inn varme og humør også – uten at vi er krimkomedie. For vi tar drapene på alvor. Men ikke alt våre karakterer gjør og opplever, handler om dysterhet og angst, sier Gjermund Stenberg Eriksen til VG.

ETTERFORSKERE: I rollene som beintøffe etterforskere i «Livstid» finner vi Iselin Shumba og Tone Mostraum. Foto: Terje Bringedal

Inspirasjonen til «Livstid» – som blir en serie med avsluttende episoder, men likevel med en rød tråd som skal få seerne gradvis til å forstå hovedpersonene bedre – fikk Stenberg Eriksen ved å se på haugevis av situasjonskomedier – sitcoms.

– Hvordan kan episodisk krim bli like kreativt som de beste episodiske sitcoms? var spørsmålet han stilte seg.

– Ta for eksempel «Family Guy». Der er det mange hundre helt ulike måter å fortelle en episodehistorie på, og det ville vi gjøre med krim også: fornye en fortellerform som har blitt forutsigbar, og la hver episode fortelle noe mer om hovedkarakterene. Vi sier at livet leves framlengs og forstås baklengs, i biter. Og hver episode skal være en puslespillbit som gjør folkene og serien mer interessant, mer enn at man setter seg ned og ser de samme folkene gjør den samme tingen om og om igjen, forteller Stenberg Eriksen.

Det er Monster som produserer serien for NRK, med Pål Jackmann i registolen. I bærende roller finner vi blant andre Bjarte Hjelmeland og Ingar Helge Gimle. Men fokuset vil ligge på de to kvinnelige hovedetterforskerne, spilt av Tone Mostraum – som mange vil huske som kona til Bjarte Tjøstheim i «Presten» – og Iselin Shumba, kjent fra blant annet «Snøfall» og nå sist «Kielergata».

Ettersom «Livstid» er en actionfylt serie, blir det snakk om atskillig røffere scener enn det de to hovedrolleinnehaverne vanligvis er vant til.

– Det har vært tøffe opptak, men det er utrolig gøy å slåss, smiler Iselin Shumba som før denne rollen ikke hadde noe spesielt forhold til krim.

– Men jeg har sett ekstremt mye krim etter at jeg fikk rollen og har plukket det jeg trenger fra tøffe forbilder der, blant annet fant jeg en skikkelig «bad ass»-jente i et voldelig tv-spill, forteller hun.

Shumba er glad og stolt over at det er to kvinner som har hovedrollene.

– Egentlig er det litt kjønnsløst, det er mennesker som skal løse sakene, ikke en mann eller en kvinne. Og det er iallfall ingen mann som forteller en kvinne hvordan saken skal løses, sier hun.

– Dette er to sterke kvinneroller som redder seg selv – her er det ingen menn som kommer og redder dem, sier Gjermund Stenberg Eriksen.

Tone Mostraum – som tok lappen før innspillingen startet ettersom rollefiguren hennes krevde det – bekrefter at det var harde opptak for de to etterforskerne.

– Men vi har bygd opp et utrolig godt forhold og går veldig fint sammen. Vi kan være sarkastiske og beinharde mot hverandre, men har samtidig en gjensidig tillit. Faktisk så savner jeg Iselin de gangene vi ikke spiller inn scener sammen, sier Mostraum, før Iselin Shumba supplerer:

– Før hvert opptak holder vi hender sammen og lukker øynene et øyeblikk. Så er vi klare – action!