Martin Timell er frikjent for voldtektsanklagene, men motparten har anket dommen. Foto: Ivan da Silva / Getty Images Europe

TV-stjernen Martin Timell saksøker TV4 etter voldtektssaken

Den voldtektsanklagede programlederen Martin Timell (61) raser mot TV4, som han hevder ga ham sparken på urettmessig grunnlag – og via mediene.

Publisert: 08.03.19 12:18 Oppdatert: 08.03.19 12:39







Timell, kjent i hjemlandet Sverige for «Äntligen Hemma», «Det kommer mera» og en rekke andre programmer, ble i fjor sommer frikjent for å ha voldtatt en kollega. Dommen ble imidlertid anket til Hovretten, og skal ifølge Aftonbladet opp til ny behandling i april.

– Kastet foran bussen

Nå går TV-profilen til aksjon mot sin tidligere arbeidsgiver, TV4, som i kjølvannet av beskyldningene høsten 2017, fjernet Timell fra alle programmer han var medvirkende i. TV-kanalen anmeldte ikke, men avsluttet samarbeidet.

Bakgrunn: Suspenderte Timell snakker ut om sexanklagene

Timell sier han fikk fyken fra jobben en uke før det i det hele tatt forelå en politianmeldelse mot ham.

– TV4 kastet meg foran bussen, skjendet liket og kom deretter med uttalelser om meg som nå gjør at jeg kommer til å saksøke Casten Almqvist (toppsjef i kanalen, red.anm.) og deler av TV4-ledelsen for kontraktsbrudd, sier han.

– Jeg har blitt så utrolig dårlig behandlet av TV4-ledelsen. Fra det sekundet jeg fikk sparken via mediene, og via en e-post som kom fra en TV4-sjef omtrent samtidig, så har jeg ikke hørt ett eneste ord fra dem. Hvilke sjefer oppfører seg sånn, raser han i et intervju med Dagens Media.

TV4 svarer for seg

I forbindelse med avskjedigelsen skal TV4 nemlig ha trukket tilbake lønnen for de tre gjenværende årene i arbeidsavtalen. Timell hevder også at TV4 krever at han tilbakebetaler over 10 millioner kroner.

TV4s kommunikasjonssjef Malin Willers skriver i en e-post til Dagens Media at kanalen avsluttet arbeidsforholdet på grunn av «alvorlige problemer med arbeidsmiljøet». Der påpekes det for øvrig at programlederen har blitt informert om hvorfor de handlet som de gjorde, og at Timell regelmessig har fått tilbakemeldinger på sin oppførsel.

«TV4 aksepterer ikke krenking og trakassering. Det eneste vi muligens angrer på, er at vi ikke agerte med samme kraft tidligere, noe vi også har fått velbegrunnet kritikk for», heter det i uttalelsen.

Skal ha skjedd i badestamp

Timell var tiltalt for å ha voldtatt en av hans unge medarbeidere i en badestamp på Timells eget landsted i den svenske skjærgården. Episoden skal ha skjedd under en sommerfest i 2008, der hans programlederkollega i «Äntligen hemma», Karin Manerstål, også var til stede, samt flere andre personer.

Den angivelige voldtekten skjedde altså for over ti år siden, men den unge medarbeideren gikk ikke til anmeldelse før #metoo-kampanjen eksploderte i 2017.

I politiavhør har den unge kvinnen forklart at hun skulle hente en lighter og derfor måtte reise seg opp i badestampen. Ifølge tiltalen skulle Martin Timell ha ført hånden sin inn under bikinitrusen og deretter kjørt hånden opp i hennes underliv. Samtidig skal Timell ha holdt henne fast med den andre armen.

– Det gjorde fryktelig vondt, forklarte kvinnen i avhøret, ifølge Aftonbladet.

Timell har hele tiden nektet straffskyld.