PRISBELØNT: Kristoff St. John på Emmy-utdelingen for noen år siden. Foto: Matt Sayles / AP

Derfor døde TV-stjernen Kristoff St. John

Halvannen måned etter Kristoff St. Johns brå død, er obduksjonsrapporten klar. Den fastslår at skuespilleren ikke tok sitt eget liv.

Publisert: 20.03.19 14:07







Venner av «The Young and The Restless»-stjernen fant 52-åringen livløs i hans eget hjem i Los Angeles i begynnelsen av februar. De varslet nødsentralen, men livet sto ikke til å redde. Redningspersonellet som rykket ut, erklærte St. John død på stedet.

Ifølge Rettsmedisinsk institutt i Los Angeles døde St. John av hjertesykdommen hypertrofisk kardiomyopati. Dette er ifølge Norsk Helseinformatikk en sykdom hvor hjertemuskelen er forstørret, noe som kan gjøre det vanskeligere for hjertet å pumpe blod. Svekket hjertefunksjon og plutselig død kan forekomme.

Rettsmedisinerne rapporterer ifølge CNN at stjernens død skyldtes et ulykkestilfelle, men at alkohol skal ha spilt inn.

Mistet sønnen

Da dødsfallet ble kjent, var dødsårsaken ukjent. Venner, deriblant ekskona – bokseren Mia St. John (51), konkluderte med at TV-stjernen ikke orket å leve lenger. I 2014 tok parets sønn sitt eget liv – 26 år gammel. Tapet var et svært hardt slag for Kristoff og Mia, og de har begge siden engasjert seg sterkt i veldedighetsarbeid innen mental helse.

Mia St. John gikk hardt ut på Twitter og refset klinikken der eksmannen hadde vært innlagt, fordi de skrev ham ut da hun mente han fortsatt burde vært under tilsyn. Hun raser også på Twitter nå over medienes dekning av obduksjonsrapporten.

Skuespiller Viola Davis skrev etter å ha fått dødsbudskapet om kollegaen for en og en halv måned siden:

«Lidelsen rundt sorg og psykisk helse skulle fått like mye oppmerksomhet som fysisk sykdom. Har ikke flere ord ... Håper du har funnet fred nå», skrev hun på Twitter.

28 år i samme rolle

Fra 1991 og frem til han døde har St. John fylt rollen som Neil Winters i den populære såpeserien «The Young and The Restless», en innsats han har høstet den prestisjetunge Emmy-statuetten for to ganger.

St. John har to ekteskap bak seg og etterlot seg to døtre, én av dem med Mia St. John (51).

Skuespilleren forlovet seg fem måneder før han døde – med den russiske modellen Kseniya Olegovna Mikhaleva. De to hadde planlagt å gifte seg til høsten.

«Hvorfor reiste du så tidlig og lot meg være igjen alene?», skrev hun etter hans bortgang under et romantisk bilde av de to.

Mia St. John var 45 år gammel da hun bokset mot Cecilia Brækhus (37) i Frederikshavn i 2013. Den tidligere Playboy-modellen var sjanseløs, og tapte på teknisk knockout i tredje runde.