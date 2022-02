STOLT: Marna Haugen, også kjent under bloggnavnet «Komikerfrue», imponerte seg selv under innspillingen.

Skjulte skade i «Farmen kjendis» – slått nær målstreken

Etter å ha vært sekunder unna finaleplass, røk Marna Haugen (40) på en ny smell. Også finalefesten glipper for semifinalisten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Bloggveteranen og «Torpet»-vinneren måtte kjempe mot Øyunn Krogh (25) etter å ha blitt slått av Isak Dreyer (28) i en 45 minutter lang, nervepirrende styrkeprøve med brobygging og tauspleising.

– Jeg var så nær ved å slå Isak, sier Haugen, som anslår overfor VG at hun kun lå 30 sekunder bak Dreyer.

Det ikke seerne vet, er at Haugen pådro seg en skade i høyre skulder dagen før hun flyttet inn på «Torpet», og at hun trosset smertene gjennom alle seks ukene.

– Dette holdt jeg helt skjult for de andre, for jeg ville ikke avsløre at jeg hadde en svakhet. Produksjonen undersøkte meg jevnlig og sørget diskret for at jeg fikk behandling i form av betennelsesdempende medikamenter, forteller hun.

– Jeg er venstrehendt, så i hverdagen gikk det greit.

STREVDE: Marna Haugen måtte sette bøttene ned.

De første fire minuttene med melkespann gikk også fint, for Haugen var full av adrenalin. Men da hun fikk beskjed om å strekke ut høyrearmen, var det nytteløst.

– Til slutt fikk jeg krampe, og det var umulig å slåss mot. Uten krampe kunne jeg nok stått mye lenger, men det kunne sikkert Øyunn også. Den dama er en maskin, sier Haugen, som måtte sette bøttene ned etter kommando fra programleder.

DUELLANTER: Marna Haugen og Øyunn Krogh kjempet om den siste finaleplassen.

– Hvordan oppsto skaden i utgangspunktet?

– Jeg var så megastresset før jeg skulle inn på «Torpet» at jeg ikke fikk sove. Derfor fikk jeg sovemedisin så jeg kunne hente meg inn. Det endte med at jeg sovnet veldig tungt og lå altfor lenge oppå skulderen min.

Haugen var fortvilet over den dårlige timingen.

– Typisk! Akkurat da, liksom. Da jeg i tillegg måtte bære vann på «Torpet» hver dag, ble ikke skaden bedre.

TORPET: Marna Haugen vant over Mini Jakobsen (t.v.) og Ole Martin Alfsen og sikret seg dermed

Nå er Haugen glad for at «Farmen-katta er ute av sekken», som hun sier.

– Jeg lo da jeg tapte og gikk ut med flagget til topps. Jeg hadde planlagt å stå til krampa tok meg, og det gjorde jeg. Dette har vært en utrolig opplevelse, som jeg aldri ville vært foruten. Jeg har lært mye om meg selv, ikke minst om hvor mye «guts» som bor i meg. Det er jeg stolt over.

FORNØYD: Marna Haugen nøt gårdslivet.

Haugen har vist både styrke og sårbarhet på gården. Etter hinderløypa brast hun i gråt i lettelse over å ha gjennomført.

– Jeg er en sånn person som har følelsene utenpå huden. Det hjelper kanskje å ha hatt kreft to ganger. Da blir man sterkere, sier Haugen, som for halvannen uke siden delte et svært åpenhjertig innlegg på Instagram om sine erfaringer med kreft.

«Første gang hadde jeg kreft i morkakevev med spredning, andre gang livmorhalskreft. I dag er livmoren min toast etter stråling og ikke lenger hverken i funksjon eller en trussel for livet».

Mer privat enn ellers

40-åringen er nå frisk, men går til jevnlige kontroller.

«Jeg har skader etter kreftbehandlingen som jeg har lært meg å leve med, som mindre blære og stråleskadet vagina. Andre skader som er mye lettere å snakke om er fatigue (utmattelse) og trøbbel med hukommelse», forklarte hun.

– Dette er hakket mer privat enn det jeg vanligvis deler. Jeg har merket at flere setter pris på det, forklarer bloggeren.

– Noen misforstår imidlertid og tror at jeg trenger noen å snakke med. Sånn er det ikke. Jeg har det helt fint med meg selv, men vet at mange føler seg alene og savner et forum der man kan oppleve andres erfaringer.

Senvirkningene av sykdommen og behandlingen skapte imidlertid ikke problemer for Haugen under TV-innspillingen. I stedet var gårdsoppholdene som medisin for 40-åringen.

– Det var fint å leve enkelt med mindre impulser og mer forutsigbarhet. Stressende og travle hverdager med for mange tråder å nøste i, er det som sliter meg ut mentalt. Men det står aikke på fysikken, den er ti av ti.

BRUDD: Marna Haugen og Ørjan Burøe på «Gullruten» i Bergen i 2018.

For snart tre måneder ble det kjent at Haugen og komikerektemannen Ørjan Burøe (47) skal skilles etter åtte år. Paret har to barn.

– Jeg vil ikke snakke om bruddet, for det er privat. Men jeg har det veldig bra. Nå ser vi opp og frem.

Lørdag vender Haugen og barna nesene mot Gran Canaria, noe som betyr at hun går glipp av søndagens finalefest. I den sammenhengen har hun servert en hvit løgn.

– Det er skikkelig surt, men turen var bestilt før samfunnet åpnet opp igjen. Vi visste jo ikke at det skulle bli en fest. Men jeg har sagt til alle at vi reiser til Syden på mandag, for ellers ville jo folk skjønt at det ikke var jeg som vant «Farmen kjendis», sier Haugen.