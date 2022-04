FEMINIST: Gillian Anderson røper at arbeidet med «X-Files» ble et ublidt møte med kjønnsdiskriminering.

Gillian Anderson tar oppgjør med «X-Files»-sexisme

Skuespiller Gillian Anderson (53) stiller klare krav for å vurdere å returnere til «X-Files».

Av Silje Kathrine Sviggum

Fansen drømmer om at Gillian Anderson skal returnere som FBI-agent Dana Scully i TV-serien «X-Files». Den amerikanskfødte skuespilleren røper nå at det skal en helt ny kultur til for å få henne til å takke ja til en ny sesong.

I et intervju med filmbransjebladet Variety, forteller Anderson om sexisme på settet – noe som ifølge Anderson skal ha gjort henne helt perpleks.

– Det var forventet at jeg skulle gå bak [hovedrolleinnehaver David Duchovny] da [karakterene våre] gikk opp mot inngangsdøren til folk vi etterforsket. Det var ting jeg gjorde opprør mot, sier hun i intervjuet.

POPULÆR: Gillian Anderson vant Golden Globe og en rekke andre priser for rollen som FBI-agent Dana Scully. Her i karakter med partneren Fox Mulder (David Duchovny).

– Helt unik

53-åringen vant nylig Emmy for beste kvinnelige skuespiller for sin tolkning av statsminister Margaret Thatcher i «The Crown». Hun har også gjort suksess med rollen som sexterapeut i den kritikerroste Netflix-serien «Sex Education».

Hva «X-Files» angår, returnerte hun til Dana Scully-rollen i 2008 i filmversjonen. I tillegg spilte hun to ekstra sesonger i 2016 og 2018.

Da hun først takket ja til å tolke Dana Scully, var Anderson først opprømt over å spille en rolle som var annerledes enn «omtrent alt annet på TV på den tiden», forteller skuespilleren.

– Jeg tror ikke sto klart for meg at hun var en feministisk karakter. Jeg tenkte mer på det som: «Dette er en kvinne jeg ikke har sett før på TV, og hun er helt unik.

SEXTERAPEUT OG TENÅRINGSMAMMA: Gillian Anderson i rollen som sexterapeut Jean Milburn i «Sex Education». Her sammen med tv-sønn Otis (Asa Butterfield). 1 av 2 Foto: Sam Taylor/Netflix

Ønsker nye manusforfattere

Etter at siste scene var innspilt, hadde hun imidlertid ingen planer om å returnere – noe hun stadig ikke har.

– Det føles som en gammel idé. Jeg har gjort den, og gjorde den i så mange år, og det sluttet på en uheldig måte, sier hun til Variety, med referanse til avsløringen av Scullys graviditet.

– For i det hele tatt å starte samtalen om en ny sesong måtte det vært en helt ny gjeng med manusforfattere og stafettpinnen måtte ha blitt gitt videre for at det skulle føles nytt og progressivt. Så ja, det tilhører fortiden.

I et intervju med britiske Red, har Anderson tidligere understreket at hun er feminist og opptatt av å være åpen om utfordringer:

– Jeg vil at kvinner skal føle at de ikke er alene. Å være ærlig er veldig viktig.