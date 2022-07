KLIMAKRITIKK: Kylie Jenner får kritikk for å ha tatt en 17 minutters flytur, heller enn å kjøre 45 minutter med bil.

Kylie Jenner kritiseres for 17 minutters flytur i privatfly

«Kardashian»-stjernen postet lørdag et bilde av seg selv og kjæresten Travis Scott foran to privatfly, hvor hun skrev «skal vi ta min eller din?».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kylie Jenners (24) Instagram-post har ikke blitt godt mottatt. Flere av følgerne anklager stjernen for å være en klimaversting, og synes posten er umusikalsk, melder The Telegraph.

Noen av kommentarene ba Jenner om å «read the room», mens en annen skrev «your waste of gas emissions or mine?».

Posten satte i gang en debatt om stjernenes klimaavtrykk. Flere poengterer forskjellen på Jenner og vanlige folk som prøver å gjøre klimavennlige valg i hverdagen.

«Hvorfor skal jeg redusere kjøttforbruket mitt og bruke papirsugerør når en-prosenten pumper tusenvis av karbon ut i atmosfæren for en dagstur til Palm Springs?», skriver en.

Twitterkontoen @celebjets, som følger bevegelsene til kjendisenes privatfly ble en viktig del av debatten. De meldte nylig at realitystjernen har tatt flere korte flyturer, blant annet en tur på 17 minutter, som ville tatt 40 minutter med bil. Medregnet tiden hun brukte til flyplassen, ville hun ha spart tid på å kjøre bil.