TILBAKE: Dødsspillet kommer tilbake med en helt ny runde.

Netflix lover mer «Squid Game»

Etter måneder med spekulasjoner, bekreftet Netflix søndag at det blir en ny sesong av suksesserien «Squid Game».

Den sørkoreanske serien ble en umiddelbar suksess og etter hvert Netflix’ mest sette serie noensinne.

Serieskaper Hwang Dong-hyuk har snakket om at han er i dialog med Netflix om en mulig fortsettelse, og nå er det offisielt bekreftet at sesong to har fått grønt lys fra strømmegiganten.

I oktober sa regissøren og manusforfatteren, til tross for at han mistet seks tenner på grunn av stress under innspillingen, at han vurderte en ny sesong.

Søndag kom han med en oppdatert beskjed til fansen:

«Det tok tolv år å sette den første sesongen av «Squid Game» ut i livet i fjor, men det tok tolv dager å gjøre «Squid Game» til Netflix’ mest populære serie noensinne.»

Han takker fansen verden over for responsen, og røper videre litt om hva vi kan vente oss i sesong 2:

«Nå kommer Gi-hun tilbake. Front Man kommer tilbake. Mannen i dressen med «ddakji» kommer kanskje tilbake. Og dere kommer til å møte Young-hees kjæreste Cheol-su.» skriver han.

Om dere ikke husker hvem Young-hee var, er det den store dukken som viste vekselvis rødt og grønt lys og tok livet av alle som ikke overholdt reglene.

«Squid Game» ble sett i 142 millioner husholdninger da den kom og slo med det «Bridgerton» som den mest populære noensinne. Etter dette har Netflix gått over til å telle antall totalt strømmede timer av serier de første 28 dagene etter premieren, ikke bare seere som har sett minst to minutter av den.

VOKTERNE: Vokterne i første sesong av serien.

Sesong 1 av «Squid Game» landet på 1,65 milliarder timer sett de første 28 dagene.

Serieskaper Dong-hyuk tidligere har vært klar på at det opprinnelig ikke var planlagt mer enn én sesong.

– Jeg har ikke velutviklede planer for «Squid Game 2». Det er ganske slitsomt bare å tenke på det. Men jeg lover at Gi-Hun vil komme tilbake, og at han vil gjøre noe for verden, sa han da han røpet at sesong to var under vurdering.