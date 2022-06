INNEKLEMT DAG: Ella (Sofie Gråbøl) og Jerry (Pål Sverre Hagen) prøver å finne hjerterom i en hektisk hverdag.

TV-anmeldelse «Dag og natt»: Livet, kjærligheten og føden

Stødig New Public Management-kritikk fra dansk stjerneregissør. Tross såpete tilbøyeligheter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Dag og natt»

Dansk dramaserie i åtte deler

Serieskaper: Lone Scherfig

Med: Sofie Gråbøl, Pål Sverre Hagen, Marijana Janjkovic, Patrick A. Hansen

Premiere på TV 2 Play mandag 6. juni og på TV 2 mandag 13. juni

Hvert minutt fødes 267 mennesker på kloden.

Alle som har vært til stede ved eller i et slikt minutt vet hvilken omfattende og kontrollert organisasjon og kollektiv omsorgskapasitet som da trer i kraft.

Spesielt når det ikke forløper som planlagt.

«Dag og natt» søker den grunnleggende idealismen som er basis for de som hver dag jobber for det bemerkelsesverdige utfallet at et splitter nytt menneske hjelpes inn i verden. Samtidig som man skal håndtere de som allerede er her.

Fanget mellom vaktlister, sykemeldinger og New Public Management er «Dag & Nat» en serie om sykehusansatte. Eller varme hender, som den jazzpustende introen er noen hakk for overtydelig på.

FRU SVENDSEN: Vivi (Birthe Neumann) har en litt annen rolle i «Dag og Natt» enn i «Riget».

Ella (Sofie Gråbøl) er seksjonsleder og overjordmor på en fødeavdeling i København. Høy på menneskelig varme og kontroll. Kan likevel eksplodere. Jerry (Pål Sverre Hagen) er norsk barnelege med mer enn en faglig interesse i Ella, og en tung religiøs familie i hjemlandet.

Selvsagt er han ikke blant de 32 norske mennenes om faktisk har Jerry som fornavn. Her snakker vi dansk forenkling av Gjermund.

Rundt disse to solide hovedrollene står et praktfullt ensemble av dansk skuespillerkompetanse, med så overbevisende fødeklare mageeffekter at man lett kunne trodd de var gravide.

Manus virker riktignok å ha bestemt seg for å være innom alle mulige fødselsproblemstillinger fra tvillingfødsel til kromosomavvik. Og de fødende raser ut og inn av episodene og avdelingen. Dette handler ikke om dem.

En av utfordringene med Lone Scherfigs («Italiensk for begynnere«) første TV-serie på seks år, etter konseptuerende regiansvar på ABC-miniserien «Astronaut Wives Club» (2015) er nettopp det. Handlingen flyttes aldri ut av den lyse og nesten parodisk lekre fødeavdelingen.

Grepet bidrar til å holde fokus på folk i jobbmodus, men tenderer til å bli noe såpete i private relasjoner og konflikter.

VAKTBINGO: Ella (Sofia Gråbøl) deler gjerne ut en ekstravakt til de som spør.

Med få unntak virker samtlige fødende jublende fornøyd over behandlingen på det som omtales som landets beste avdeling. Disse danskene har ikke samme utfordringer med liggetid som man har diskutert en god stund i Norge. Travle fedre som ikke forstår at det er et barn som bestemmer når det blir født, og heller ikke har skjønt tommelfingerregelen «vær der, hold kjeft» er riktignok et gjennomgående poeng.

Sist store serie om sykehus fra København var Lars von Triers «Riget». «Dag & Nat» legger seg tettere på David E. Kelley-serier som «Chicago Hope» og Shonda Rhimes’ «Grey's Anatomy», men med samme nordiske ensemble som på Triers sykehus. Savnet av en svensk karakter à la Stig Helmer (Ernst-Hugo Järegård) som vender seg mot Barsebäck i forbannelse er påtagende. Selv om Birthe Neumann faktisk er med i begge serier.

For de av oss som vet hva akutt sectio betyr, er «Dag og natt» til tider en intens og skremmende opplevelse. Som på sitt beste klarer å gjenskape både gleden og spenningen ved en fødsel. Og litt for ofte gjenskaper det andre rundt.

Altså venting.