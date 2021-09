PAR: Lena Dunham and Luis Felber på Sundance Festival i London 1. august.

Medier: Lena Dunham har giftet seg

Skuespiller og serieskaper Lena Dunham (35) skal ha sag ja til musiker Luis Felber (35 )i helgen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder People, Daily Mail, US Magazine, Entertainment Tonight med flere, basert på opplysninger fra kilder nær brudeparet.

Selv har Dunham og Felber ikke uttalt seg om den angivelige begivenheten. Amerikanske Dunhams representanter har heller ikke besvart medienes henvendelser.

Felber postet imidlertid The Zombies-låten «This Will Be Our Year» på Instastory søndag, noe som tolkes som et hint.

Det var i april i år at Dunham bekreftet at hun var forelsket, og at den utkårede var britisk-peruanske Felber, også kjent under artistnavnet Attawalpa. Da betrodde samtidig «Girls»-skaperen at de hadde vært sammen i noen måneder.

– Jeg føler meg veldig heldig, sa Dunham til The New York Times.

I august poserte de smilende for fotografene på Sundance Film Festival i London.

Ekteskapet er det første for begge.

