FENGSLET: Joe Exotic på politiets arrestfoto fra 2019.

Joe Exotic røper ny kjæreste i fengselsbrev

Kort etter at det ble kjent at Joe Exotic (59) skal skilles fra ektemannen, forteller den fengslede TV-kjendisen om ny forlovelse.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I slutten av mars kunne kjendisnettstedet TMZ opplyse at Joe Exotic hadde søkt om skilsmisse fra Dillon Passage (24) etter fire års ekteskap. De to hadde da vært separert i nesten ett år.

Nå kan samme nettsted opplyse om at Joseph Maldonado-Passage – som han egentlig heter – har forlovet seg.

Det fremkommer av et håndskrevet brev Joe Exotic har skrevet til sin advokat Autumn Blackledge fra fengselet i Texas. Der skriver Netflix-kjendisen at hans nye utkårede heter John Graham. Kjærestens alder er ikke kjent.

I brevet skriver Joe Exotic at han vil at advokaten skal offentliggjøre innholdet i brevet og at nettopp TMZ skal videreformidle det. I brevet, som TMZ gjengir i sin helhet, langer Joe Exotic ut mot eksmannen og sier at han og hans managere bedriver «utpressing» og serverer «bullshit» i skilsmisseforhandlingene.

TMZ har også bilde av Graham, som selv ikke har kommentert den angivelige forlovelsen.

Paret skal ha møttes bak murene i fjor og allerede i august skal en av dem ha fridd. Graham er blitt løslatt siden det, men ifølge Joe Exotic snakker de sammen tre ganger om dagen og utveksler e-poster «non stop».

TV-KJENDIS: Joe Exotic i «Tiger King».

Joe Exotic har sittet fengslet i Fort Worth i Texas siden han i januar 2020 ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkerival og dyrevernsforkjemper Carole Baskin (60).

Han sammenligner sin nye kjærlighetshistorie med den som fremstilles i filmserien «Twilight» og sier at han har behold en av Grahams trøyer, så han kan lukte på den på cellen.

The Mirror skriver at Graham i 2012 ble dømt for innbrudd og våpenbesittelse.

Gift fem ganger før

Gifter de seg, blir det sjette ekteskapet for Joe Exotic. Han og eksmannen Passage giftet seg 11. desember 2017, to måneder etter at Joe Exotics forrige ektemann, Travis Maldonado, tok sitt eget liv, 23 år gammel.

Forholdet til Maldonado er solid brettet ut i Netflix-suksessen «Tiger King» fra 2020. Det samme er stridighetene mellom Joe Exotic og Carole Baskin – og som fikk en fortsettelse i sesong to i november i fjor. Se klipp fra oppfølgeren på VGTV:

Joe Exotic har helt siden dommen falt, nektet skyld og kjempet for løslatelse. Blant annet har han søkt både president Donald Trump og president Joe Biden om benådning – uten hell.

59-åringen har for øvrig opplyst om at han har fått kreft etter at han ble buret inne og at han ønsker å løslates for selv å velge hvilken behandling han skal få.

Passage har ikke kommentert brevet offentlig. Ifølge TMZ har også Passage fått ny kjæreste og flyttet inn med vedkommende.