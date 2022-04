ENDRER: Det blir mer «Skal vi danse», men neste sesong blir i en litt annen drakt. Her fra 2021-sesongen av «Skal vi danse».

TV 2 endrer «Skal vi danse» – skal lage «all stars»-sesong

I år blir det gamle vinnere, finalister og publikumsfavoritter som skal innta «Skal vi danse»-parketten.

Av Maria Støre

Det bekrefter programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

– Etter 15 år og med nærmere 200 norske kjendiser på dansegulvet, er vi veldig glade for å kunne bekrefte at det i år blir «Skal vi danse: all stars». Det betyr at de som kommer til å delta er tidligere vinnere, finalister og publikumsfavoritter, skriver Haldorsen i en e-post.

– Vi jobber fortsatt med hvem disse deltagerne blir, og ser frem til å fortelle mer om dette senere. Dette blir virkelig sesongen hvor alt kan skje.

Katrine Moholt har de siste årene ledet programmet sammen med Anders Hoff. Hun vant første sesong av «Skal vi danse».

Siden den tid har det vært flere vinnere, blant andre Atle Pettersen, Hanne Sørvaag, Helene Olafsen og sist i sesong 17, vant TV 2-programleder Simon Nitsche.

Andre kjendiser har også deltatt i programmet uten å vinne. For eksempel kom Jørgine «Funkygine» Vasstrand på annenplass mot svømmeren Aleksander Hetland i 2019.

Husker du dette?

Nate Kahungu kom også på annenplass mot «Folkeopplysningen»-programlederen Andreas Wahl i 2020.

Helene Olafsen vant mot skuespiller Cengiz Al i 2017.

På spørsmål om det blir de samme programlederne til høsten, svarer TV 2:

– Vi har ingen flere detaljer å komme med om høstens sesong. Vi gleder oss til å fortelle mer om dette nærmere premieren.