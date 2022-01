DIALOG: Mini Jakobsen «griller» Tomine Harket om karrieren hennes rundt kjøkkenbordet.

Tomine om Mini-samtale på «Torpet»: − Litt slitsomt

Mini Jakobsen hadde aldri hørt om Tomine Harket før hun ankom «Torpet» og ga tydelig uttrykk for det.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Spoiler-advarsel: Artikkelen røper mer fra episoden.

Etter å ha røket ut av «Farmen» søndag setter utfordrer Tomine Harket (28) kursen mot «Torpet». Der venter Ole Martin Alfsen (52), Mini Jakobsen (56) og Marna Haugen (40).

Tomine ankommer forgrått og forklarer for de andre at hun er utslitt og føler seg manipulert og rundspilt på gården. I tillegg har hun drukket nesten en hel flaske vin i skogen.

Hun rekker knapt å sette seg før Mini gyver løs.

– Siden jeg ikke kjenner deg? Hva gjør du?

Tomine svarer at hun er sanger, hvorpå Mini fortsetter:

– Du lager egen musikk og synger?

Tomine nikker og bekrefter det.

– Hvorfor har ikke jeg hørt deg, da? Eller har jeg hørt deg? spør fotballveteranen og forklarer at han hører på det som «er relativt populært».

– Jeg vet ikke ... Det kan ikke jeg svare på, responderer Tomine.

Ole Martin ser flau ut på andre siden av bordet.

Tomine opplyser så at hun er med og synger på en låt som har 300 millioner avspillinger på Spotify – og sikter til Alan Walker-hiten «Darkside».

FLAU: Ole Martin Alfsen når Mini Jakobsen spør ut Tomine Harket. VG har vært i kontakt med Alfsen, som ikke husker episoden så godt, og dermed avstår fra å kommentere.

Tomine ler når VG konfronterer henne med hendelsen.

– Jeg var ganske full for å være ærlig, men jeg husker det var litt slitsomt, sier hun om Mini.

– Sannheten er at selv om jeg hadde sett ansiktet hans, så visste jeg ikke så godt hvem han var heller.

Tomine forsikrer at hun ikke ble såret.

– Det gikk helt fint. Jeg foretrekker ofte at folk ikke vet hvem jeg er. Det siste jeg ønsker å snakke om er artisten Tomine når jeg møter folk første gang. Så egentlig var det gøy at Mini hadde en litt «cocky» tilnærming.

At han ikke visste at hun synger på Alan Walker-låten, har Tomine forståelse for.

– Men jeg har gjort ganske mye annet bra også. Jeg er bare dårlig til å reklamere for meg selv. Heretter skal jeg forandre på det og vise at jeg er en hardtarbeidende artist, og jeg skal lære meg hvordan jeg skal ta plass, selv om jeg er født inn i den familien jeg er.

KORT TV-STUNT: Tomine Harket var få dager på «Farmen» og trakk seg fra «Torpet» rett etter ankomst.

Mini sier til VG at han ikke husker så godt hva som ble sagt.

– Visste du at hun var datteren til Morten Harket?

– Da de sa Harket, så skjønte jeg det. Men jeg har ikke stamtreet til Morten Harket i hodet.

Mini forsikrer at han har hørt «Darkside» i ettertid.

– Ja, jeg måtte jo det. På samme måte som jeg måtte inn på Insta og følge både Martine Lunde og Marna.

Siden TV-innspillingen i fjor sommer er låten oppe i 430 millioner avspillinger.

– Såpass, ja. Det forteller bare egentlig hvor gammel jeg er som ikke visste det. Men jeg hadde hverken sett eller møtt Tomine før, sier Mini.

NYSGJERRIG: Mini Jakobsen spør og graver gjerne.

Han forklarer at han er nysgjerrig mann som ikke er redd for å snakke eller spørre

– Det er klart på sin plass, mener jeg. Det gjorde jeg også med Martine, jeg visste ikke at hun var influencer, sier han om «Torpet»-rivalen (25) som nylig trakk seg fra konkurransen.

– Jeg hadde jo en dialog med Adam Ezzari på gården også, minner Mini om.

Den praten skapte overskrifter – også i VG. Adam (23) fikk spørsmål om både religion og sex.

– Kanskje noen oppfatter det som uhøflig, men det er bare mitt vesen. Jeg er direkte og kommer fra er idrettsmiljø der det er vanlig. Det er ingen ond tanke bak.

Tomine sier at hun og Mini er veldig ulike.

– Mini er interessant, men mens jeg er spirituell, så er han kanskje litt trangsynt? Selv om vi hadde morsomme samtaler, så er det ingen vits i at vi snakker så veldig mye sammen, sier hun og ler.

TÅRER: Tomine Harket på «Torpet», like før hun forteller de andre at hun reiser. Denne genseren ga hun til Marna Haugen da hun reiste.

Tomines opphold på «Torpet» blir kort. Hun velger å trekke seg dagen derpå.

– Hodet mitt var fortsatt på «Farmen». Da ville jeg enten tilbake dit eller bare hjem. Det hadde ikke noe med menneskene på «Torpet» å gjøre, men det var feil kuer og feil gård. Jeg var så emosjonelt påvirket.

Tomine tror det hadde vært negativt for henne å bli værende.

– Og hadde jeg slått Marna, kunnet jeg nok ikke levd med meg selv. Hun er et fantastisk menneske, og jeg ble så glad i henne.

RIVALER: Marna Haugen, Ole Martin Alfsen og Mini Jakobsen kjemper videre å «Torpet».

Tomine har lært noe viktig.

– Jeg har innsett at jeg er veldig ærlig og veldig meg. Og det er en fin ting. Det har tatt lang tid. Jeg tror «Farmen» har vært med på å få meg til å skjønne at jeg kan kjøre på å være meg selv.

I februar slipper hun låten «Sit On My Face».

– For første gang føler jeg meg hundre prosent klar til å synge om akkurat det jeg mener.