PROFFDANSER: Maksim Chmerkovskiy, her med Jennifer Lopez på American Music Awards i Los Angeles 2013.

TV-danser Maksim Chmerkovskiy rømte fra Ukraina: − Blir aldri den samme

«Dancing With The Stars»-stjernen Maksim Chmerkovskiy (42) er gjenforent med sin newzealandske kone etter å ha flyktet fra et krigsherjet Ukraina.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ukraineren, som er populær TV-kjendis i USA, ikke minst som proffdanser i «Skal vi danse», returnerte nylig til Kyiv for å delta i en konkurranse. Mens han var der, startet Russland å invadere.

Etter å ha tilbrakt noen døgn i et bomberom, kom Chmerkovskiy seg på et tog til Polen. TMZ viser video av den følelsesladede gjenforeningen med kona Peta Murgatroyd (35) på flyplassen i Los Angeles onsdag.

Underveis skal Chmerkovskiy ha vært øyenvitne til avskjeder mellom fedre og barn. I motsetning flyktningestrømmen hadde ukraineren et hjem å reise til i USA og en familie som ventet. Han og kona har en sønn sammen.

«Jeg er i Warszawa. På hotellet. Jeg har det ikke bra», skrev Chmerkovskiy på Instagram onsdag morgen – før han fløy til USA.

EKTEPAR: Maksim Chmerkovskiy og Peta Murgatroyd, i her i Beverly Hills i 2019, har vært gift siden 2017.

Chmerkovskiy har opplyst at han mens han var i Ukraina, ble oppfordret til å skaffe seg skytevåpen og se på YouTube-videoer for å lære å bruke det. Men i stedet valgte han å bruke sin egen mobiltelefon som våpen – ved å dokumentere for omverdenen via sosiale medier.

Han har filmet mens han har stått på balkongen med ulende sirener og alarmer rundt seg.

«Jeg vil aldri bli den samme igjen. Dette er stressende, og gamle følelser vekkes til live», skrev Chmerkovskiy på Instagram i helgen.

Dansestjernen var 14 år da han sammen med familien emigrerte til USA.

«Dette føles på samme måte som da vi reiste på 90-tallet. De posttraumatiske lidelsene jeg endelig hadde fått bukt med, kommer tilbake», skriver 42-åringen.

Han beskriver den tunge følelsen av alltid å måtte være på vakt.

«Men nå hadde jeg omsider begynt å bekymre meg for hva slags grill jeg skal bruke. Jeg gråter mens jeg skriver dette, fordi alle menn fortjener å kunne bekymre seg om griller og ikke en jævla krig», skriver han.

Chmerkovskiy har 1,1 millioner følgere på Instagram, og han ber nå alle om å spre budskapet:

«Det finnes ALLTID en annen løsning! KRIG er ALDRI svaret».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber russiske styrker trekke seg ut av landet – se VGTV: