HOVEDPERSON: Anna «of the North» Lotterud ble hyllet av de andre deltagerne i kveldens episode av «Hver gang vi møtes

Hedret Anna of the North i «Hver gang vi møtes» – VG anmeldte låt for låt

I sesongens syvende runde av «Hver gang vi møtes» var det Anna «of the North» Lotterud (32) som blir hyllet av de andre artistene. Er du enig med VGs anmelder?

Anna of the North er fra Gjøvik. Hun har bemerket seg internasjonalt som sanger for rapperen Tyler, The Creator.

Hun deburte med låten «Sway» i 2014. I 2017 kom Anna Lotterud med sitt debutalbum «Lovers» sammen med den newzealandske produsenten Brady Daniell-Smith, to år senere kom hun med albumet «Dream Girl» og i fjor lanserte hun EP-en «Believe».

Anna ble i 2016 nominert til i klassen årets nykommer på P3 gull og i 2019 fikk hun Spellemannprisen 2019 i klassen årets musikkvideo for «Leaning On Myself» regissert av Noah Lee.

Hun har over 400 millioner streaminger på egne låter.

Årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes» ble spilt inn på Kjerringøy i fjor sommer.

De som var samlet for å hedre og tolke Anna of the Norths låter, var: Arif, Myra, Maj Britt Andersen, Øystein Greni, Stig Brenner og Bernhoft. Sistnevnte fremførte to sanger.

Verken Andreas «TIX» Haukeland eller Øystein Greni tok del i hyllesten av Anna of the North. Tix sang heller ikke under forrige ukes hyllest av Arif.

VGs anmelder Marius Asp triller terningen på kveldens låter. Enig eller uenig? Du kan gi ditt eget terningkast under VGs anmeldelser.