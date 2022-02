HOVEDPERSON: Anna «of the North» Lotterud ble hyllet av de andre deltagerne i kveldens episode av «Hver gang vi møtes

Hedrer Anna of the North i «Hver gang vi møtes» – VG anmelder låt for låt

I sesongens syvende runde av «Hver gang vi møtes» er det Anna «of the North» Lotterud (32) som blir hyllet av de andre artistene. Er du enig med VGs anmelder?

Anna of the North er fra Gjøvik. Hun har bemerket seg internasjonalt som sanger for rapperen Tyler, The Creator.

Hun deburte med låten «Sway» i 2014. I 2017 kom Anna Lotterud med sitt debutalbum «Lovers» sammen med den newzealandske produsenten Brady Daniell-Smith, to år senere kom hun med albumet «Dream Girl» og i fjor lanserte hun EP-en «Believe».

Anna ble i 2016 nominert til i klassen årets nykommer på P3 gull og i 2019 fikk hun Spellemannprisen 2019 i klassen årets musikkvideo for «Leaning On Myself» regissert av Noah Lee.

Årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes» ble spilt inn på Kjerringøy i fjor sommer.

VGs anmelder Marius Asp triller terningen på kveldens låter. Enig eller uenig? Du kan gi ditt eget terningkast under VGs anmeldelser.