Her går «Jakten»-frieren på en smell

Olav Åsen Haugsgjerd (32) skjønte raskt at forsøket på å sjarmere slo uheldig ut.

Publisert: Nå nettopp

Vågå-bonden Trine Turtum (25) valgte forrige uke å beholde Olav Åsen Haugsgjerd som sin «siste frierkandidat». I mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» er det hun som skal besøke ham – hjemme i Setesdal.

Haugsgjerd har tidligere i innspillingen forsøkt å imponere Turtum med munnharpespill på date ute i naturen. Også nå tar han med bonden ut i idylliske omgivelser for å lese et stev – som handler om hva man verdsetter ved en kvinne.

– Du er vakker og smekker, så det er ikke det, forklarer han før han legger til at stevet tar for seg verdiene som før var viktig i Setesdal.

les også Endelig får «Jakten»-frieren flørte igjen

Innholdet i det korte stevet går ut på at man ikke vil ha kvinnene små og veike, men store og brede. At man vil ha «dromse møy», som kan brygge øl og dra høy.

– Hva betyr dromse? spør Turtum etterpå.

– Det er vel en sånn god dame, stor og god dame, svarer Haugsgjerd og legger til:

– Samtidig, hvis man tenker over det, så er det litt i tiden nå med litt større former. Ja, jeg er jo enig i dette som står her, da ... Men ..., sier han og ser ut til å gå litt tom for ord.

Sånn reagerte hun

Fått med deg? Bonden Trine Turtum ville trekke seg før innspilling

Etterpå sier frieren til kamera at han er usikker på hvor vellykket det hele egentlig var.

– Han synes at kvinnfolk skal være store og runde, så da tenkte jeg: Ja, ja, veldig trivelig. Jeg følte meg ikke akkurat smal, der jeg satt, sier Turtum til kamera og ler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PAR? Om Trine Turtum og Olav Åsen Haugsgjerd fortsatt satser på en mulig fremtid sammen, er uvisst enn så lenge. Foto: TV 2

Turtum ler også når VG ringer og spør henne om hva hun egentlig tenkte der og da.

– Haha, det var bare helt rart. Litt av et dikt, sier hun.

– Jeg tenkte vel for meg selv: Sa han at jeg var feit?

Men hun forsikrer at hun ikke ble fornærmet.

– Olav forklarte meg jo etterpå at sånne dikt fantes før i tiden. Er det stev det kalles? Han mente det sikkert godt, men jeg vet ikke helt hvor godt det slo an, sier Turtum, som ikke vil anbefale andre sjekkere å gå for samme taktikk.

– På en skala fra én til ti, hvor vil du rangere dette flørteforsøket?

– Tja, hva skal jeg si? Kanskje nøye meg med å foreslå et annet dikt? sier hun og smiler.

les også Fikk panikk – kastet trusen i «Jakten på kjærligheten»

Turtum er sjenert av natur, og er ikke komfortabel med hverken munnharpespill eller diktlesing under fire øyne.

– Olav skjønte at jeg ikke var så imponert over munnharpen heller. Det er ikke sånne ting jeg trenger, jeg blir bare flau, sier hun.

– Ingen fulltreffer

Haugsgjerd, som er journalist, innrømmer overfor VG at det ble litt feil

– Det var nok litt vågalt, ja, humrer han på spørsmål om det å gjøre et nummer av kvinners vekt og kroppsfasong.

– Men det var ikke akkurat vekt jeg tenkte på, presiserer han.

– Det er jo i skuddet å hylle kvinnekroppen, og det var det som var mitt poeng, men som sikkert ikke kom godt nok frem. Så dette var ingen fulltreffer, ler han.

Han forklarer at harpespill og stev var forsøk på å gjøre noe annet enn «bare å snakke om følelser». Det er han nemlig ikke så begeistret for.

– Det er tungt bare å snakke hele tiden. Ikke er det så lett å vite hva man skal si heller. Jeg håper TV-seerne legger godviljen til, sier han om stev-stuntet.

les også TV-bonden Ronny etter siste valg: – Rett og slett magisk

Ennå er det to uker til siste episode av «Jakten på kjærligheten» går på lufta. Hvordan situasjonen er mellom Turtum og Haugsgjerd i dag, er altså hemmelig enn så lenge.

I mandagens episode skal to andre bønder ta sine siste valg, Andreas Lillevestre (24) og Christoffer Trøseid (28).