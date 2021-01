VOFF: Maren Teien Rørvik har fått både valp, baby og ny TV-serie i 2020. Foto: Max Emanuelson/NRK

TV-anmeldelse «Valpeskolen»: Et babyhundeliv

Fire labber opp (og en godbit).

Publisert: Nå nettopp

«Valpeskolen»

Norsk livsstilsserie i fire deler

Premiere på NRK TV torsdag 7. januar. Nye episoder torsdager.

Programleder: Maren Teien Rørvik

Regissører: Amalie Skeie og Jan Morten Bjørnsen

«Fra bølle til bestevenn» var et slikt TV-program man i etterkant ikke skjønte hvorfor ikke har eksistert tidligere. Atferdsbiolog og hundeinstruktør Maren Teien Rørvik gjorde bjeffet med hundehold til morsom og rørende realitylogring.

Og newfoundlenderen Anton nesten like mange Instagram-følgere som programlederen.

Mens serien pågikk, smalt nasjonen dessuten rett i nedstengingsmodus og den store lodne vekkelsen som har hjemsøkt vårt land: «Alle» skulle ha valp.

Det betyr ikke at alle burde ha valp.

Her har Rørvik fulgt ti logrende vesener og deres små valper gjennom de tre første månedene av hundelivet.

VOFF: Collien Gingko har tatt over styringen for Joar og Sonja. Foto: Max Emanuelson/NRK

Ingen har helt mestret overgangen fra potefri tilværelse. Flere av dem fremstår som om de har tenkt godt gjennom hva valp innebærer. Før virkeligheten slikker dem i fjeset og deres nyeste familiemedlem tisser nok en gang på det dyre teppet på gulvet. Eller det som verre er.

Collien Gingko vekker for eksempel Sonja og Joar grytidlig om morgenen. Vinay og Magnus sliter med separasjonsangst og dvergschnauzeren Bailey (det er ikke nødvendigvis hunden som sliter mest). Helene håper at den belgiske fårehunden Barack skal få mannen Bjørn med mer ut i skog og mark. Bjørn liker at Barack og han tisser sammen.

Den dansk/svenske gårdshunden Salto har snudd opp ned familien Lippestad. Jepp, den Lippestad. Far Geir har erfaring med hund fra før, men er også den som sniker leverposteiskiver til Salto fra kjøkkenbenken.

«Han er bløthjertet», konstaterer døtrene flere ganger.

I motsetning til «Fra bølle til bestevenn» viser ikke «Valpeskolen» hvor galt det kan gå med en voksen hund. Den viser heller hvordan det kan gå når man ikke helt har tatt inn over seg hva dette lodne vesenet medfører av tid og arbeid.

VOFF: Barack har fått med seg Helene og Bjørn ut i naturen. Foto: Max Emanuelson/NRK

Som programleder er Gullruten-nominerte Maren Teien Rørvik nå blitt en Anne Lindmo praktisk-pedagogisk utdanning og utendørsklær. Selv har hun utvidet familien med både baby og valp, i tillegg til de hundene hun allerede har. Uten at livet fremstår mer kaotisk og komplisert enn å gå over gaten.

Tilnærmingen hennes til selv de mest komiske og kaotiske situasjonene er stødig og imponerende. Hun er tydelig, tålmodig og smittende blid.

Castingfolkene alene burde fått medalje, applaus og minst én Gullrute hver. Man blir oppriktig glad i flere av deltagerne her.

De fire episodene kunne ha vært kuttet ned litt i lengde. Likevel bør dette snarest innføres som obligatorisk TV. I alle fall for dem som fremdeles snoker rundt på finn.no under villfarelsen om at valpelivet er mye enklere enn å få seg barn.

Anmelderen har sett hele serien.